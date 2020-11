És difícil guanyar un partit amb una sola rematada entre els tres pals. I no perdre'l, també. El Girona ha anat de menys a més a Alcorcón però no n'ha fet prou per doblegar un equip reactivat des de l'arribada d'Anquela i que ha sabut llegir molt bé la debilitat gironina quan semblava que la victòria podria ser visitant.

fitxa ALCORCON 1: Dani Jiménez, Laure, David Fernández, José Leon, José Carlos, Aguilera (Escobar 51’), Gorostidi, Arribas, Boateng (Barbero 74’), Sosa (Ernesto 74’) i Marc Gual (Bravo 74’) GIRONA 0: Juan Carlos, Calavera, Bueno, Bernardo, Luna, Cristóforo (Kébé 45’)(Pachón 85’), Bárcenas, Monchu, Gumbau, Samu Saiz (Pablo Moreno 76’) i Mamadou Sylla GOLS: 1-0 Arribas 83’ ÀRBITRE: Vicandi Garrido i Muñiz Ruiz (VAR). Ha ensenyat groga a José Carlos de l’Alcorcón i Cristóforo i Bárcenas del Girona

El Girona ha sortit bé, amb possessió de pilota, manant i dominant les segones jugades. La millor acció d'aquest tram, però, ha estat una rematada de Bueno al travesser després d’una falta que ha estat anul·lada per fora de joc de Bernardo.

Superats els primers minuts, el partit s’ha travat i el Girona no ha sabut trobar altre recurs que la pilotada llarga. A poc a poc, els locals han anat guanyant terreny i han disposat de dues bones ocasions per haver-se posat per davant al marcador.

Gorostidi ha desaprofitat la primera en un servei de banda. El rebuig de la defensa li ha caigut als peus però ha xutat desviat quan tenia les de guanyar (18’). Superada la mitja hora, l’àrbitre ha pitat penal per unes mans involuntàries de Samu Saiz però Marc Gual ha estavellat el llançament al travesser (33’).

El Girona també n'ha tingut encara que no tan clares. Bárcenas (27') no ha sabut concretar amb el cap davant Dani Jiménez després d'un rebuig del porter i, poc després, Samu ha enviat una pilota molt llarga que Sylla ha guanyat al defensor malgrat sortir amb desavantatge, però la seva centrada des de la línia de fons no ha trobat rematador.

La segona part ha arrencat elèctrica, amb Bueno tallant una incursió local que amenaçava amb acabar davant Juan Carlos (46') i Luna posant una pilota al cor de l'àrea a la que Gumbau no ha arribat per un metre (50').

Kébé, que ha entrat per Cristóforo -amenaçat per una targeta groga- ha greixat la circulació de pilota, Monchu ha ajudat a trobar sortida per la banda esquerra i Samu Saiz i Calavera, a la dreta, han carregat amb insistència aprofitant-se de canvis de joc que desordenaven el rival. També hi ha hagut, per primer cop, joc entre línies.

I el Girona ha tingut 20-25' prou bons. Sylla ha rematat desviat amb el cap una centrada de Samu (59'), no ha arribat per poc a una centrada des de la línia de fons de Calavera (64') i ha tornat a rematar forçat a servei de Gumbau (67').

El partit semblava que estava perquè se l'emportés el Girona però l'equip que prepara Francisco ha acabat partint-se i ho ha llegit molt bé Anquela, que ha fet tres canvis de cop i, sobretot, ha tingut l'encert de fer entrar Barbero, que ha castigat l'esquena del mig del camp del Girona.

Als 82', ja ha estat a punt de marcar després d'atacar el costat dret de la defensa i, un minut més tard, ha creuat l'àrea de dreta a esquerra, ha xutat al travesser i Arribas, que seguia la jugada, ha batut Juan Carlos davant la passivitat defensiva (83'). Ja no hi ha hagut capacitat de reacció.