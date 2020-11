El Ayuntamiento de Jódar tapa agujeros por valor de casi 7 millones de euros, desde 2.011

Pleno del Ayuntamiento de Jódar, el primero desde el pasado 6 de agosto, con un extenso orden del día, hasta 19 puntos, gran parte de ellos de carácter económico-financiero, entre ellos el seguimiento del Plan económico de la liquidación del presupuesto de 2.019, segundo y tercer de este 2.020, liquidación del presupuesto de 2.019, Fiestas locales para 2.021 (3 de mayo y 14 de septiembre), subvención al Jódar C.F. (18.428 €.), modificación del Convenio Colectivo del Personal Laboral, complemento de productividad para los empleados públicos, ampliación de la planta de tratamiento de ‘Residuos de la Construcción y Demoliciones (RCDs) en ‘La Lancha’, reconocimiento extrajudicial de créditos, límite presupuestario de gratificaciones, modificación de créditos y Declaración Institucional con motivo del ‘25 N, Día Contra la Violencia hacia las mujeres’ y el debate solicitado por los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos sobre la feria alternativa, la campaña de vendimia y el inicio del curso escolar.

La sesión se prolongaba por espacio de más de cuatro horas, casi dos en el debate solicitado por Izquierda Unida y Podemos.

En los primeros puntos, 3º y 4º, se daba cuenta del seguimiento de la ejecución presupuestaria del segundo y tercer trimestre de 2.020, en los que se confirmaba que el presupuesto de este año, a pesar de haberse aprobado, en su día, por importe de entorno a los 7’5 millones de euros, este finalmente va a superar los 12 millones al haberse incorporado partidas con las obras del PFEA (antiguo PER), Planes Provinciales y Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Jaén.

Liquidación del presupuesto de 2.019

El secretario de la corporación informaba que el saldo final es positivo por un importe de 735.434’72 euros.

En su exposición, el concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, explicaba que el Ayuntamiento de Jódar ha conseguido tapar agujeros, económicos, por valor de casi 7 millones de euros, desde 2.011, “… Ha sido un presupuesto muy bien ejecutado. Ejemplo de gestión, que ha supuesto un resultado presupuestario positivo de 735.434 euros. Es decir, hemos gastado menos de los que hemos ingresado. Aunque esto realmente ocurre en contra de la voluntad de este equipo de gobierno. Porque un ayuntamiento no debiera estar para ahorrar o para ingresar más de lo que gasta, más en estos tiempos en los que la obligación es poner en la calle todo lo que se pueda.

Pero, el Plan de Pago a Proveedores, los préstamos que hubo que sacar, para pagar las expropiaciones de solares del instituto y algunas otras cuestiones, a las que no hizo frente los equipos de gobierno anteriores, que nos encontramos cuando comenzamos a gobernar, desde el Partido Socialista, hace que estemos sometidos a un Plan de Ajuste y que la ley nos obligue a tener esos resultados positivos, hasta que tapemos todo ese agujero.

Uno de esos agujeros, importantísimos, es lo que se llama cliente de dudoso cobro, que cuando comenzamos a gobernar, en 2.011, nos encontramos con un agujero de casi 12 millones de euros, y que con los años se ha demostrado que era imposible cobrar… En algunos casos eran subvenciones ficticias, que se habían puesto en presupuestos anteriores o subvenciones que se habían incrementado, si se iba a recibir 1 se ponía 1’5, al objeto de poder gastar, porque, en aquellos años, el presupuesto funcionaba que tu podías gastarte los ingresos que decías que ibas a tener. Si esos ingresos los incrementabas, te gastabas más, lo que luego no se podía hacer es pagar lo que se había gastado de más. De ahí la situación desastrosa a la que llegó este Ayuntamiento, de no poder pagar nóminas, a acumular años de guardería sin pagar y mil pesadillas más, que nos encontramos y que con los años hemos solventar.

Esto se producía por poner subvenciones ficticias que nunca llegaban o por dejar de cobrar impuestos municipales, como es el caso de alguna empresa de la localidad, que hizo obra en su propio negocio, tenía que pagar más de 42.000 euros, al Ayuntamiento, de licencias y se les olvidó cobrársela. Hasta que llegó el grupo socialista, y pillamos esto cuando faltaban escasos días para que prescribiera y lo pudimos cobrar, para el pueblo de Jódar.

Resultado, que se gastaba mucho más de lo que se ingresaba y esa es la ruina que nos encontramos.

En este caso, hablamos de un agujero de casi 12 millones de euros, que nunca se cobraron. A esto hay que añadir prestamos, deudas a proveedores sin pagar, las sentencias por expropiaciones sin pagar, las deudas con la Seguridad Social, los cuatro meses y medio de nóminas de PER sin pagar o los dos años de guardería. Suma, suman, suma agujero, agujero, agujero.

Esto supone, que, a pesar de los resultados de las liquidaciones del presupuesto positivas, todavía tenemos un remanente negativo, es decir, un resto de ese agujero heredado, mínimo, comparado con el que nos encontramos, pero que aún es de 4.753.978, 03 euros… Gracias a esta liquidación de presupuesto, seguimos avanzando en tapar ese agujero…”.

Convenio Colectivo y Productividad empleados Públicos

Se aprobaba la modificación del Convenio Colectivo del Personal Laboral, complemento de productividad para los empleados públicos. Estos dos puntos salían adelante solo el voto de PSOE, abstención De Ciudadanos y PP, voto en contra de IU, este último lo justificaba la portavoz, Juana Cazorla, con expresiones como “… Mamarrachada, inabordable, burda, paripé, tomadura de pelo… A quién decida el equipo de gobierno, trabajadores pueden cobrar sin trabajar…”.

Argumentos que eran rebatidos tanto por el portavoz del grupo socialista, primer teniente de alcalde, Antonio Jesús Díaz Raya y la propia alcaldesa, Mº Teresa García. El primero explicaba que ambos puntos han sido consensuados con los representantes sindicales, “… Si con su apoyo tuvieran que vivir los trabajadores del ayuntamiento, la que les vendría encima. Menos mal que no gobiernan ustedes aquí… Son propuestas que pasan por la mesa de negociación, reunidos con los distintos sindicatos, los representantes legales de los trabajadores del Ayuntamiento de Jódar… Estamos pasando una terrible pandemia, nuestros trabajadores han estado sometidos a muchísimo trabajo, por encima del horario laboral que tienen habitualmente. Trabajadores que a deshoras, 24 horas al día, estaban disponibles, descolgabas un teléfono y estaban trabajando, desinfectando, limpiando, acondicionando, lo que hiciera falta, siempre disponibles para este ayuntamiento.

Esta propuesta no es más que gratificar, apoyar a esos trabajadores… Que venga usted a decir que este equipo de gobierno viene a gratificar a unos cuantos, seleccionados, es completamente falso…”.

La alcaldesa, incluso, invitaba a la portavoz de IU a denunciar los acuerdos ante los tribunales, “… Yo la invito a usted, señora Cazorla, que se vaya, con esta propuesta, a los tribunales y diga que el Ayuntamiento de Jódar está haciendo una ilegalidad… Simplemente es un plus de localización, porque estamos sufriendo una pandemia mundial y que tenemos a los trabajadores a deshoras trabajando, a cualquier hora. Aquí no se les da a la gente gratificaciones gratis, la gente aquí va a trabajar, no sé cuando gobernaban otros, cobraban sin ir a trabajar. Se da cuenta de la diferencia, tan grande, entre unos y otros…”.

Debate solicitado IU y Podemos

Tenía lugar el debate solicitado por los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos sobre la feria alternativa, la campaña de vendimia y el inicio del curso escolar, que se prolongaba por espacio de casi 2 horas, sin la presencia de ninguno de los dos concejales de Podemos.

La exposición inicial correspondía a la portavoz de IU, Juana Cazorla, que mantenía las críticas, al equipo de gobierno, por la organización de actividades alternativas a las tradicionales de la Feria de Jódar, “… Mientras otros pueblos decidieron, simplemente, suspender las ferias. Aquí se jugaba con el doble mensaje de que se iba a hacer una feria alternativa, nos consta porque, así, nos lo han comentado muchos locales que desde el Ayuntamiento se iba promoviendo una serie de actividades. En parte, se puede entender, porque cuando uno está en una pandemia, los ánimos están bajos y no quiere decir que se viera mal, siempre y cuando, como en otros sitios se han hecho actos culturales con unas medidas de seguridad que vinieran a garantizar los espacios, pero cuando vemos que lo que se hace son pasacalles que no se pueden controlar… ¿Quién fue la brillante idea de plantear ese tipo de acto cultural?... Se le fue de las manos el tema de la feria alternativa. Y sale la alcaldesa en un vídeo donde no acepta no acepta ningún tipo de crítica, es decir la culpa la tiene los demás…”.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Josefina Cano, entendía la situación, teniendo en cuenta que desde todos los ámbitos se están viendo sobrepasados, “… Lo mismo que le ha sobrepasado al Gobierno (de España), a la Junta de Andalucía, a todos en general. Pues también le habrá sobrepasado a este Ayuntamiento…”.

Mientras para el portavoz del PP, Juan Ruiz, consideraba que no son motivos suficientes para solicitar la dimisión de nadie, “… No creo que sea un tema como para dimitir una alcaldesa. Pero si de haber rectificado más contundentemente y asumido todas las culpas y no, en esas culpas, echarle la basura a dos o tres miembros de IU… No quiero justificar la violencia, ni a quien cometa un altercado y a quién insulte o agreda a la Policía Local, para eso está la ley, para eso están las normas… Esta alcaldía tuvo parte de culpa y no rectificó, y cuando rectificó, rectificó a medias, echándole la culpa a otros…”.

El portavoz del equipo de gobierno, José Luis Hidalgo, en una extensa intervención de más de media hora, lamentaba que desde IU y Podemos siempre tratan de sacar rédito político a todas las situaciones, por muy negativas que resulten al municipio, además de considerar que los primeros en romper el consenso de la Junta de Portavoces, con la constitución de un grupo de Whatssap, para canalizar las propuestas, al inicio de la pandemia, “… Se dedican a intentar utilizar una situación de crisis mundial, no para colaborar con el Ayuntamiento de su pueblo, sino para intentar entorpecer, malmeter, criticar… Actúan peor, con este equipo de gobierno de izquierdas, que las derechas están actuando con el Gobierno de España… El 28 de abril, IU y Podemos, ya sacan los pies del plato, presentan un escrito, para que se repartan mascarillas para los más vulnerables, cuando ya saben, por esta alcaldía, que ya se está trabajando en la fabricación de mascarillas para todo el pueblo… El día 30 de abril presentan este escrito ridículo, después de ponerlo en las redes y en los medios y al último sitio que lo envían es al Ayuntamiento, donde primero tenían que haberlo enviado, para sentarnos todos y hablarlo… Un escrito en el escrito piden cosas que ya se habían hecho, desde este Ayuntamiento o medidas que son imposible que haga este Ayuntamiento, porque no son competencia… Proponen, también, que se le den premios a la gente, que se le den bonos para la piscina cubierta o para clases de patinaje en la pista cubierta (de hielo) que no existe…”.

También intervenía la alcaldesa, Mª Teresa García, reiterando lo que ya explico en su día, el comportamiento ejemplar de la mayoría de los vecinos y de la totalidad de los establecimientos de hostelería, “… Estas actividades no se programaron con ninguna mala intención. Se programaron para que esta hostelería pudiera vivir, que son decenas de familias que han estado meses con establecimientos y locales cerrados. Vecinos que han estado a punto de cerrar sus negocios. Simplemente con ese objetivo, pero no con el objetivo de contagiar a la gente. La intención era que nuestro pueblo se olvidara, que nuestro pueblo respirara, que nuestro pueblo, mínimamente, se distrajera. Siempre manteniendo las medidas de seguridad.

El día 1 hubo dos incidentes y ninguno de ellos tenía ninguna relación con las actividades culturales programadas por este Ayuntamiento… NO vamos a criminalizar a nadie por eso, pero ustedes si, -La que hay liada en el pueblo – En lugar de socorrer, lo que intentan es lo que les gusta a ellos, el alboroto y la revolución. El resto de terrazas de Jódar, ustedes lo han podido ver, tuvieron un comportamiento ejemplar, las mesas a distancia, no se sobrepasaba el número de personas por mesas. Así hemos estado todo el verano, geles, mascarillas… No vamos a criminalizar a todos los hosteleros de Jódar y a todos los vecinos de Jódar por un hecho puntual… Sus amigos graban un video – Para que se hable bien de Jódar. Ellos son de los que les gusta que se hable bien de nuestro pueblo. Porque lo aman, lo adoran- Y parece que todo el pueblo está en desorden, ¡Falso! Totalmente falso…”.

Reiteraba, la alcaldesa, los argumentos de los parecidos de IU y Podemos con la extrema derecha y la utilización de la pandemia y el dolor de las familias para hacer política, “… Ustedes han utilizado la pandemia y desgracias de este municipio para hacer política sucia, baja, rastrera, ruina. Ustedes han utilizado el dolor de muchísimas familias para hacer política, con solo un interés, sacar rédito político… A mí me daría vergüenza representar unas siglas políticas para hacer este tipo de política… El excoordinador de IU (Felipe Herrera), ese señor ha insultado, en las redes sociales al director del IES Juan López Morillas (Enrique Yerves), le ha dicho - Hijo de… y váyase usted a la m… - Que sepan ustedes de quienes están rodeados, que fueron los que estuvieron aquí, todos los conocen el antiguo conducto del autobús de este Ayuntamiento…”.

Mociones

En el apartado de mociones de los grupos políticos se debatieron dos, una presentada por el PP y otra por el PSOE.

La primera de ellas, presentada por el PP, se aprobó por unanimidad, con el voto de todos los grupos políticos presentes, sobre el diseño de la reforma de la PAC de la Unión Europea, suscribiendo la elaborada por la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias.

La presentado por el PSOE, fue aprobada por el propio PSOE, C’s e IU y el voto en contra del PP, solicitar a la Junta de Andalucía el cumplimiento de Ley Local de Autonomía y dotar de recursos a los ayuntamientos en relación a las garantías higiénico-sanitarias en los centros educativos.

