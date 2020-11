Hace unos días recibí una llamada de mi amigo Juan Francisco Rojo. Me decía que si quería acudir a una entrevista a Radio Gurugú, taller de radio del Centro Sociosanitario "Hermanas Hospitalarias" de Palencia. A un amigo como Juanfran, no se le puede decir nunca que no. Además tenía interés de conocer esta emisora por dentro. Siempre me ha parecido un ejemplo de radio inclusiva y no me suelo perder los programas que aparecen en este programa todos los viernes.

Con todas las medidas de seguridad que marcan los tiempos acudimos a la entrevista. Allí nos esperaban dos reporteros excepcionales Carlos y José Luis, acompañados por Ana y Eva, coordinadoras de Radio Gurugú y Deo, el capellán de este Centro.

Desde el principio de la entrevista me sentí como en casa. Las peguntas estaban muy preparadas y trabajadas, algunas de ellas, difíciles de responder por su contenido. Los dos reporteros se sentían protagonistas, importantes, profesionales... Encuentran este taller sentido a su semana y a su historia personal. Podía haber estado horas respondiendo. Me encantaba ver la ternura de las coordinadoras y la empatía del jefe de contenidos de esta emisora.

Mientas se grababan otros programas tuve la suerte de darme un paseo con el capellán del centro, Deogracias Bustillo. Me iba hablando de la historia personal y familiar de muchos de los usuarios, del trabajo que se realiza en cada una de las unidades, de las dificultades del momento presente, del trabajo coordinado e integral que se realiza en este centro.

Magia, solidaridad, compromiso, ternura, sensibilidad, fe... son algunas de las palabras mágicas que me ha regalado mi visita a esta experiencia.

Detrás de esta iniciativa, hay un gran grupo de profesionales y voluntarios. Hombres y mujeres que hacen recuperar la dignidad a los pacientes con los que trabajan. Son gente de masa especial, de gran corazón, que vive su trabajo como una vocación.

La ilusión, el compromiso, la amistad, la alegría construyen una sinfonía que trasmite una nueva forma de entender la fe, la vida y la sociedad.

¡Cuánta gente anónima, sencilla hace la vida mejor a los demás! Gente buena que no ocupará ninguna página en ningún medio de comunicación. Gente normal que hacen de su vida una entrega de sacrificio. Hombres y mujeres buenos que reciben más recompensa que la que dan.

Trabajadores, profesionales, voluntarios... que en diferentes colectivos regalan su tiempo, amor, alegría, trabajo... Personas que reman al mismo compás para construir un mundo mejor.

Esta es sin duda la gente que merece la pena. La que hacen de su vida un servicio a los demás. Estoy seguro que usted podrá enumerar el nombre de esas personas que le hacen la vida mejor. Son aquellas que no esperan nada a cambio, las que siempre están, las que no abandonan cuando llega la oscuridad, las que se quedan escondidas, las que pierden para que otros ganen, las que nunca recibirán un reconocimiento, las que sufren en silencio, las que son pobres de verdad...

La vida merece la pena cuando te encuentras con personas que te iluminan, te sacan una sonrisa y te hacen la vida mejor. Gracias a Carlos, José Luis, Deo, Ana y Eva, Juan Francisco por disfrutar de la magia de la vida y de la solidaridad. Gracias Radio Gurugú, taller de radio del Centro Sociosanitario "Hermanas Hospitalarias" de Palencia.