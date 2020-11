La depresión, una complicada compañera de viaje

Es un mal que origina nuestra mente o las circunstancias que suceden en nuestra vida, pero saber reconocerla y entenderla es clave para afrontarla, y con apoyo profesional es mucho más gratificante salir hacia delante. Este viernes, en nuestro tiempo de psicología con EQD Peñafiel, con Felisa Quintana, hemos puesto el punto de vista en la depresión. Pero exactamente, ¿qué es la depresión?

"Es un conjunto de síntomas que en general lo que producen es un estado de ánimo bajo. Tiene síntomas como pensamientos negativos, desesperanza, inseguridad, remordimiento y culpa, también puede haber ansiedad, la persona se siente menos que los demás, también aparecen alteraciones en el sueño, sensación de fatiga, siente tristeza y desánimo, y todo esto se puede traducir en hacer menos cosas, se rebaja el deseo sexual, hay brotes de llanto incontrolado y un deterioro de la actividad laboral o escolar, entre otros aspectos", relata Quintana.

Entender la situación es complejo para quien la padece y quien le acompaña. Por ello, es primordial dar espacio y no forzar. "Cuando uno tiene depresión al final no sé si es consciente de que tiene ese trastorno, pero sí puede saber que no está bien, y muchos no entienden desde fuera el por qué. La depresión a veces hace que la gente reaccione de forma agresiva o con rabia con la gente que quiere, y eso desde fuera no se entiende o no se toma como depresión", especifica.

Soluciones

Pero, ¿cómo podemos ayudar a que una persona salga de esta delicada situación? "Es bueno intentar que una persona acuda al psicólogo, pero si obligas a alguien a hacer algo que no quiere, no va a funcionar. Por eso hay que intentar abrir una ventana, animar sin presionar a que esa persona vea cómo está con un psicólogo, si le puede ayudar, e intentar convencer a esa persona a través de la prueba", refleja Quintana,

Ante esos comportamientos irritables, ¿cuál sería la solución? "Si una persona está irritada, hay que intentar responder con tranquilidad, y escuchar. Es más importante hacer caso al contenido que a la forma de lo que nos lo está diciendo. Intentar dar una respuesta neutral o positiva", añade.

Y ante todo, la llave para abrir un abanico de esperanzas y soluciones, es la comprensión como punto de partida para lograr esa ayuda. "Es lo más importante en un trastorno depresivo, también en función de la confianza que tengas con ella, si la otra persona se abre y cuenta lo que pasa, lo más importante es comprenderla y que la respuesta no sea decirle que no tiene importancia, porque ese tipo de respuestas realmente no sirven a una persona, no percibe el mundo como realmente lo percibe alguien que está bien o no tiene ese problema", sentencia.

La charla al completo entendiendo qué es y cómo es la depresión puede reproducirse en el siguiente audio, en nuestro tiempo de radio con EQD Psicólogos Peñafiel.