Aprobadas las ayudas para hacer frente al incremento de tasas de las guarderías

Los padres de niños de menos de cuatro años matriculados en los dos centros educativos de Peñafiel dedicados a su enseñanza, la guardería Pasitos o La Inmaculada, podrán siempre y cuando cumplan los requisitos, optar a una ayuda mensual para afrontar el importante incremento de costes que se deriva desde el próximo año con la modificación de tasas. Un importante paso al frente que se aprobaba en el pleno ordinario de este jueves, y que se incluía de forma urgente como punto del día. El alcalde de la villa, Roberto Díez, ha explicado la decisión en nuestro tiempo de Hoy por Hoy

"Dado que la modificación de la tasa de la guardería suponía un incremento de costes importante, ayer una vez obtenidos los informes jurídicos y económicos decidimos incluirlo en el pleno con el voto favorable de PP y Peñafiel Futuro y la abstención del resto de grupos. Se aprobó una convocatoria de ayudas destinadas a conciliar la vida personal, familiar y laboral para aquellas familias que tengan hijos menores de cuatro años y estén inscritos en las guarderías del municipio. Es una ayuda directa mensual, en torno a los 166 euros en función de los ingresos. Si no superan 3,5 veces el salario mínimo son 166 euros, y si lo hacen la ayuda se rebaja a los 138 euros", explica Díez.

Los requisitos que han de cumplirse para poder optar a esta ayuda son diversos. Todos los miembros de la familia han de estar empadronados en Peñafiel, deben tener a su cargo a menores que estén matriculados en los centros, que al menos uno de los cónyuges desarrolle una actividad por cuenta propia o ajena, y que estén al corriente de sus obligaciones fiscales.

Respuestas

Por otro lado, Díez quiso repasar alguna de las preguntas que le llegaron al pleno, dando respuesta a la crítica del PSOE por la atención del alcalde a vecinos sin cita previa una vez al mes. "El alcalde recibe todos los días con cita previa a los vecinos, y lo que se ha puesto en marcha es una iniciativa para que se acuda a hablar sin cita previa, y vamos a ver cuál es el volumen de vecinos que acuden. Se pone una hora porque es con un funcionario delante, en este caso un secretario, para levantar actas. Hoy hemos empezado con las reuniones sin cita previa y no ha venido nadie... ¿Es suficiente? Pues de momento sí porque no ha venido nadie. Dice que el alcalde no recibe nadie, pero hemos recibido a todos los que lo han pedido", afirma.

Sobre los salarios y atribuciones del equipo de gobierno, Díez ha querido incidir en que "en mayo el anterior equipo de gobierno cobró casi 8.000 euros, y nosotros este año hemos cobrado poco más de 4.000 euros, es decir, la mitad, y encima haciendo el doble o el triple", sentencia.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio.