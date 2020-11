El Ayuntamiento de Ciudad Real y Cáritas amplían la atención a las personas sin hogar con la llegada del frío

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha incrementado hasta los 46.000 euros el dinero destinado para el proyecto de atención a personas sin hogar de Cáritas y la campaña municipal contra el frío.

Este viernes 27 de noviembre, la alcaldesa Pilar Zamora y la responsable de Caritas en Ciudad Real, Chelo Almodóvar, han firmado el convenio que lo hará posible y que se visto mejorado para adaptarse a la problemática originada por la pandemia.

En la actualidad hay entorno a 8-10 personas en la calle, aunque la cifra no es estable. La atención, afirmaba Pilar Zamora, “se da por todos los ámbitos, y quiero destacar el trabajo que hace Caritas Diocesana dignificando a la persona y tratándolos como lo que son, como personas. Y por profesionales, porque son personas que tiene una circunstancias especiales”.

Pilar Zamora agradecía a Caritas porque se pueda ampliar el convenio habitual y colaborar en la campaña del frio. “Que no se queda nadie en la calle es nuestro trabajo. Y no se puede estar mejor que en vuestras manos. Cualquier persona que quiera abandonar la calle tiene esa opción en cualquier momento. Pero hay gente que no quiere abandonar la calle. En el momento en que nos plantean a las entidades que quieren abandonarla, tienen todos los recursos a su disposición para hacerlo, y el Ayuntamiento de Ciudad Real va a seguir habiéndolo, por lo que pedimos a Caritas que no nos suelte de la mano”.

La concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, destacaba que se ha querido mejorar este convenio, “adaptándonos a la problemática que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19 a la campaña del frío”. Así recordaba que cuando bajan las temperaturas a 5 grados, se atiende a las personas sin hogar con voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, y desde Caritas se les asistía en Jericó. “Con las medidas que se han tenido que poner en marcha por la pandemia, esta forma de intervenir se ha tenido que adaptar, incrementando en personal y atendiendo de forma mucho más personalizada, y con las medias necesarias como mascarillas, hidrogeles, etc. y por eso se aumenta la cantidad para que pueda haber una persona más en el equipo que haga la atención individualizada para las personas que quieran desplazarse de la calle a Jericó”.

Allí se les atenderá y si todas las plazas estuvieran cubiertas, o hubiera más de las dos persona que Sanidad permite actualmente, se le trasladaría al transeúnte a un establecimiento hotelero de la ciudad con el que hay un acuerdo

Consolación Almodóvar, reconocía que este convenio permite “continuar con la labor que nos mueve, que es la atención a las personas que más lo necesitan. Se ratifica la confianza que el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene en nuestra institución. Hemos tenido la suerte de poder adaptar la casa que tenemos para prestar este servicio a las personas que están haciendo un proceso de inserción de sus vida hacia una normalización, y de la atención a las personas que vienen de paso al poder dividir la casa unifamiliar, de modo que en una planta se presta atención a personas sin hogar, con entrada individualizada y con todos los servicios, aunque nos hemos quedado reducido a dos, por lo que necesitábamos de las plazas complementarias”.