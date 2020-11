El Ayuntamiento de Mogán cumple su amenaza e inspecciona a los hoteles que albergan a personas migrantes

El Ayuntamiento de Mogán cumple su amenaza y empieza a inspeccionar y a sancionar a los complejos hoteleros del municipio en los que están alojados migrantes que han llegado a la isla en patera.

En concreto, según ha podido saber La SER, los técnicos se han desplazado esta mañana hasta dos complejos en donde se albergan a 200 niñas y niños migrantes y un tercero con adultos. Las actas de sanción no han sido recogidas en ninguno de los casos.

La alcaldesa de ese municipio del sur de Gran Canaria, Onalia Bueno, considera que al albergar a estas personas no se cumple con los usos de los suelos establecidos en la zonas turística. La Confederación Canaria de Empresarios y la Federación de Hostelería de esa isla apoyan la posición adoptada por el Consistorio.

"Tenemos que recuperar el turismo. Parece que la incidencia del Covid19 en Canarias y en los países emisores está disminuyendo. He tenido una reunión con representantes políticos alemanes que han mostrado su preocupación porque los migrantes estén en zonas turísticas porque provoca el rechazo de los alemanes. Aquí el que está trabajando con frivolidad es el Gobierno de España que no actúa ante esa descoordinación manifesta", afirmó Bueno en La Ventana de Canarias.

La acción de Bueno ha sido rechazada por la Secretaría de Estado de Migraciones. Desde el departamento que dirige Hanna Jaloul se pide que "no se frivolice con la vida de estas personas” y recuerdan que “tienen derecho a una acogida digna”. Además, estas mismas fuentes indican a la Cadena SER que si “ese ayuntamiento está dispuesto a acoger en sus servicios sociales a las 3600 personas que están en acogida humanitaria en esos complejos turísticos, porque lo que les molesta es que estén en esos lugares, mañana mismo se los ponemos a disposición de los servicios sociales de Mogán si así lo requieren".

Estas fuentes estatales aseguran que ese expediente abierto por Mogan “no tiene ningún recorrido jurídico y que no pueden forzar el desalojo”.

El Gobierno de Canarias también ha rechazado la posición adoptada por la alcaldesa de ese municipio del sur de Gran Canaria. El portavoz del Ejecutivo que dirige Ángel Víctor Torres, Julio Pérez, ha asegurado que "no nos gusta que la convivencia con los migrantes se presente como algo malo; el Gobierno cree que la situación no es admisible, pero no está dispuesto a secundar manifestaciones xenófobas ni racistas aunque vengan envueltas en justificaciones legales. Eso no es verdad".

Save The Childen ha manifestado su sorpresa por la actitud del consistorio. Según ha subrayado Jennifer Zuppiroli, "no entendemos el repentino cambio de los planes y acuerdos entre el ayuntamiento y el sistema de protección; en este estado de excepcionalidad deberían arrimar el hombro para asegurarnos que los niños y las niñas no sean las víctimas de las tensiones que puedan surgir entre las Administraciones en estos momentos", afirmó la portavoz de la organización humanitaria.

Ahora mismo hay 17 instalaciones turísticas en Canarias que acogen a unas 6000 personas en este programa provisional de acogida humanitaria.