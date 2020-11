Urban Expert Meeeting, una reflexió sobre les noves tendències i la transformació de les ciutats

L'associació KnowUrbanNet va celebrar el passat 26 de novembre la jornada Urban Expert Meeting, amb el suport de SER Catalunya. A causa de les actuals condicions sanitàries, aquesta edició es va desenvolupar en format híbrid, amb una gran part dels ponents participant telemàticament.

L'objectiu fonamental de la trobada era promoure una reflexió conjunta i holística sobre les noves tendències en l'àmbit urbà, així com la identificació de solucions innovadores que haurien de permetre la transformació de les ciutats. Les diferents temàtiques relacionades amb el desenvolupament urbà i els territoris intel·ligents es van abordar d'una manera transversal, multidisciplinària i multisectorial.

La jornada es va iniciar amb una presentació de KnowUrbanNet a càrrec del president d'aquesta associació, Xavier Izquierdo, seguida d'una ponència de Nacho Alamillo sobre ‘les ciutats com a paradigma de canvis històrics’. Aquesta introducció va donar pas a sis taules rodones, agrupades en tres blocs temàtics: 'Ciutat i tecnologia', 'Agenda 2030, la nova agenda urbana', i 'L'economia de les ciutats 4.0'.

La taula 1, 'Smart City: la ciutat tecnològica', va comptar amb la participació de Xavi Martin, Jordi Marín, Rafel Roig i Ignasi Oliva. La número 2, 'TIC amb mirada de gènere', va comptar amb la presència d'Eva Díaz, Joana Barbany, Susana Prado i Gemma Fargas. Ja en el segon bloc, la taula 3 va tenir per títol 'Agenda 2030 i la ciutat social', amb les intervencions de Hildebrand Salvat, Enric Canet, Catalina Balseiro i Angel Belzunegui. Els participants a la taula 4, 'Impuls de l'Agenda 2030 des del món local', van ser Mario Alguacil, José Gallardo, Ramón Ferré i Xavi Puig. El tercer bloc va començar amb la taula 'L'economia a les ciutats 4.0', amb les intervencions d'Antoni Paz, Eduardo Martínez, Igor Calzada i Emili Villaba. Finalment, l'última taula, titulada 'Empreses i ciutats 4.0', va comptar amb la presència de Pau Marí, Chus Blasco, Daniel Olivares i Carles Roger.

Del debat en les sis taules es van extreure diverses conclusions, com el fet que la tecnologia empoderarà a la ciutadania i anirà eliminant els intermediaris que ara existeixen, impulsant una idea humanística de la tecnologia aplicada a les ciutats. També des d'un punta de vista social, va quedar clar que l'apoderament de les dones en el sector TIC millora massa lentament, i el fet de fer una taula al respecte ja va ser un input negatiu. Tal com passa amb la implantació de les Smart Cities, és necessària la col·laboració de tothom: soles i sols no ho podrem aconseguir.

El tercer sector va posar sobre la taula que la realitat social de les ciutats està anant en darrera en comptes d'avançar, i els responsables polítics van destacar els problemes de les ciutats, incidint en la necessitat de millorar la legislació per fer unes administracions més àgils i millorar la flexibiltat per a, entre altres coses, optar a fons de finançament.

En el bloc econòmic es va posar l'èmfasi en la inversió i els períodes de retorn, i en la necessitat de fer participar a més actors en els àmbits econòmics dels projectes, dissenyar altres models que superin els PPP, i pensar en el negoci dels dades, que són el petroli del segle XXI. Els models de les empreses dins de les Smart Cities tindran un nou rol, seran més horitzontals, més desestructuritzades, i la innovació serà fonamental amb les xarxes de valor com a element clau. Les petites empreses s'han apoderat amb la digitalització i això dóna força al seu paper en el sector de les Smart Cities.

L'esdeveniment ha comptat amb el suport de SER Catalunya, el patrocini d'AGBAR i la col·laboració de Cellnex.

El llistat complet ponents i tot el contingut i ponents es pot consultar en aquest enllaç.