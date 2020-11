Els actors secundaris de la Masia, més rendibles a nivell esportiu i econòmic que els fitxatges

El Barça ha seguit, durant l’última dècada, dues polítiques esportives antagòniques a l’hora de dotar la plantilla del que s’anomena “fons d’armari”: futbolistes que no estan cridats a ser titulars, sino que s’espera que puguin sumar al llarg del curs en moments puntuals: peces com un quart central, el suplents de jugadors molt consolidats a l’onze, perfils complementaris al mig del camp, el quart davanter...

Del 2010 al 2014, el Barça va cobrir la majoria d’aquestes places amb jugadors procedents del planter. Després del cas Nolito, molts jugadors del filial van renovar amb una clàusula que els garantia fitxa al primer equip i, en aquests anys, 14 futbolistes van fer el salt del Mini Estadi al Camp Nou. Només van arribar 3 fitxatges per aquest tipus de rol.

Del 2014 al 2020, la tendència es va invertir: des de llavors, el Barça ha fitxat 20 jugadors per desenvolupar aquest paper, i només 5 han fet el salt des del filial amb fitxa del primer equip. De la primera fornada, amb preeminència de la Masia, només un futbolista segueix a la plantilla: Sergi Roberto. De l’altra fornada, amb prioritat pels fitxatges, en segueixen 7: tots fitxats l’últim any i mig. Els altres 13 ja no són a l’equip.

Rendibilitat econòmica

En l’etapa Masia, els 13 jugadors que van deixar el primer equip després d’haver fet el salt des del planter van deixar a la caixa un total de 57’55 milions d’euros. Els 3 fitxatges, que van costar 31’5 milions d’euros, van deixar-ne 2’3 en sortir: un balanç negatiu de 29’2 milions d’euros. El resultat, a nivell global, és que donar prioritat als actors secundaris de La Masia per davant de fitxar jugadors de perfil més baix va generar un benefici de 28’35 milions d’euros.

En l’etapa fitxatges, els 20 futbolistes que s’han incorporat fins ara han costat 435’4 milions d’euros. Si ens fixem només en els 13 jugadors que ja no segueixen a la plantilla, es va pagar per ells 270’4 milions i s’ha cobrat per ells 231’2 milions quan han abandonat el club. La diferència, en el cas dels jugadors que ja no són a la plantilla, deixa un dèficit negatiu de 39’2 milions d’euros. Dels 5 jugadors sorgits de la Masia en aquests anys, dels quals 3 són ara al primer equip i 2 han abandonat el club, el Barça n’ha cobrat 1 milio d’euros. El balanç global d’aquesta política esportiva pel què fa als actors secundaris que ja han tancat la seva etapa al club és de 38’2 milions de pèrdues.

Rendibilitat esportiva

Si mirem el rendiment a la gespa, els futbolistes sorgits de la Masia també ofereixen un rendiment global superior als que han arribat traspassats per ser complements de la plantilla: els joves que van pujar al primer equip entre 2010 i 2014 han jugat 117 partits més, 17.539 minuts més, i han fet 9 gols més que els que han arribat de fora per desenvolupar aquest rol.

Dels 14 jugadors que van fer el salt del Barça B al primer equip entre 2010 i 2014, tres han jugat 100 partits o més, i tres més han arribat com a mínim als 50 partits jugats. Cinc d’aquests 14 jugadors, gairebé una tercera part, superen els 4.000 minuts amb la samarreta del primer equip del Barça. I entre els 14 han jugat 710 partits, 51.083 minuts i han aportat 71 gols.

Dels 20 fitxatges amb un rol secundari que han arribat des del 2014 fins avui, cap d’ells ha arribat a disputar 100 partits, i cinc han assolit la xifra dels 50. Només un dels 20 ha jugat més de 4.000 minuts. I entre tots 20 han jugat 593 partits, 33.554 minuts i han aconseguit fins ara 62 gols.