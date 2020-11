La protesta juvenil completa su ciclo

La protesta juvenil para pedir un cambio de actitud en el ámbito político que sirva para proteger a todos los sectores más vulnerables ante la pandemia y los problemas derivados de ella cerraba este sábado una etapa con la quinta convocatoria semanal consecutiva. Alrededor de un centenar de personas se congregaban en torno a una pancarta con el lema ‘el futuro somos todos’ en una concentración que finalizó con el himno de Aranda.

Daniel Ibáñez y Anabel López ponían voz al sentir de un grupo de jóvenes que desde el 31 de octubre han venido cada sábado reclamando el apoyo de todos los sectores sociales para luchar contra una serie de injusticias que afectan a la mayoría, desmarcándose de ideologías de cualquier signo político.

Entre otras cosas, se referían a la necesidad de blindar más a nuestros mayores después de ver que el Covid ha dejado al descubierto las carencias de las residencias de ancianos, salvar tejido sociocultural, que está sufriendo con dureza las consecuencias de las restricciones, mencionando una vez más también a la hostelería uno de los sectores más castigados de la comarca.

Igual que en convocatorias anteriores, no faltaron críticas a la administración más cercana, entendiendo que no está defendiendo como debe hacerlo los derechos de distintos sectores. “Desde nuestro Ayuntamiento no se está haciendo nada, ni por nuestros hosteleros, ni por nuestro pequeño comercio, ni por nadie, que quede claro”, criticaba Anabel López.

Alrededor de un centenar de personas participaron en esta concentración, debidamente distanciadas / cadena SER

Volvieron a denunciar también los privilegios de la clase política, que permanecen “intactos”, mientras el resto de la sociedad sufre con mayor o menor crudeza las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia, y no se libraron tampoco de sus críticas los sindicatos, manifestando que echan en falta su apoyo en estas movilizaciones. “No están los sindicatos en la calle para luchar por sus derechos, a los sindicatos también los pagamos todos, y ellos y toda la gente que tiene que estar aquí no está”, manifiesta esta joven de 21 años.

Sí agradecieron el respaldo de la Plataforma del Directo, que ha colaborado con este movimiento espontáneo, al tiempo que anunciaron que de momento ponían al menos un punto y aparte en estas movilizaciones para evitar que este movimiento muera por inanición. En definitiva, este grupo de jóvenes considera que han cumplido su compromiso de manifestarse durante cinco semanas consecutivas y se concede un tiempo de reflexión antes de volver a la carga. “Hemos cumplido con el mes de protestas, pero nos vemos cada vez más débiles y no queremos llegar a ser pesados y cansar a la gente”, expresaba Daniel Ibáñez. “Seguiremos ayudando en otras manifestaciones y veremos qué hacer con esto que hemos creado; esperemos haber representado al máximo de personas y haber sabido protestar bien, con justicia y severidad”, añadía el otro portavoz de este movimiento.