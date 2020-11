Cubillas tira del Castellón y suma un punto para los albinegros en Anduva

Un gol de Cubillas en el minuto 63 dio este sábado el empate 1-1 al Castellón en el campo de un Mirandés que dominó gran parte del partido pero que no pudo evitar la reacción del cuadro visitante, que corta su racha de dos derrotas consecutivas.



Jackson adelantó a los locales con un gol tempranero pero Cubillas consiguió la igualada que vale un punto de oro para los de Óscar Cano.



El Mirandés empezó con la intención de jugar en campo contrario y a tener mucha posesión convirtiendo la primera ocasión en la portería de Campos, obra de Jackson que adelantó a los locales a los 12 minutos de partido.



El gol dio un paso frenético de partido con una ocasión clara primero de Lapeña que se fue demasiado centrado y después de nuevo Jackson, que por poco no remató el centro de Jirka.



El Castellón se puso a dominar el encuentro antes del descanso frente a un Mirandés que estaba siendo muy fiable ante las escasas ocasiones de ambos equipos en los últimos minutos.



Tras el descanso, los primeros minutos fueron un monólogo del Mirandés, que rozó el segundo gol ante la inacción del Castellón.



Sin embargo, los de Oscar Cano fueron poco a poco viniéndose arriba y poniendo en serios apuros al Mirandés, que vio como Cubillas empataba el partido en una jugada de estrategia en el 63.



Los rojillos buscaron una reacción rápida para recuperar las riendas de un partido que tenían en sus manos. Sin embargo, Zlatanovic tuvo una clara ocasión que se fue por muy poco por encima de la portería de Lizoain.



Los minutos pasaban sin ocasiones claras y el partido abierto pero en el tiempo de descuento el portero visitante, Campos sintió molestias musculares en su pierna izquierda, pero el Mirandés dio por bueno el empate y no atacó la portería del Castellón ante esta adversidad.