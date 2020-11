Federico García Lorca llego a la vida de Juan Diego Botto cuando el actor rondaba los 13 años, su madre tenía las obras completas, "abrí al azar los poemas del Diván del Tamarit, después leí su teatro y finalmente, el resto de su obra".

Este fin de semana la representación de Una noche sin Luna llega al Ciclo Principal del Teatro Rosalía de Castro en A Coruña y su protagonista y autor, ha sido la entrevista central del A Vivir Las Rías.

La creación de 'Una noche sin luna' empezó hace 3 años, su proceso de escritura fue largo porque inicialmente iba a ser un recital, pero Botto fue encontrando hechos que no son muy conocidos de la vida del artista de la generación del 27 y una serie de paralelismos que hablan mucho de nuestro presente, “había como una suerte de mensaje en una botella que parecía haber sido lanzado como para que lo recogiéramos hoy, y me parecía que debía tratar de exponer ese envío”.

"Lorca fue capaz de reflejar la realidad de nuestro país en esencia, por eso sigue vigente"

Juan Diego Botto señala que detrás de 'Una noche sin luna' hubo un proceso largo de documentación “Lorca fue un genio de la literatura y una persona que fue capaz de con su enorme sensibilidad reflejar en su arte la realidad de nuestro país de una manera tan lúcida y llegando de tal manera a su esencia que mucho tiempo después sigue estando vigente”

El auge de la extrema derecha

Reconoce no haber parado de escribir hasta casi el día anterior al estreno, pero que en cuanto empezó, llamó a Sergio Peris-Mencheta, el director, para contarle que debían hacerlo rápido, “no sabía cuando tiempo iban a estar vigentes las cosas de las que hablaba, ecos que tienen que ver con el auge de los populismos de extrema derecha, que yo pensaba que se evaporarían, y lejos de evaporarse, esto ha ido a más y no es una tendencia solo española sin no Europea en su conjunto.

Sobre el teatro como militancia, afirma que muchos dramaturgos tienen "una necesidad y de reflejar la realidad y alguna manera arrojar preguntas para incidir en ella, si no hay un vínculo con tu presente el arte deja de tener un poco de sentido"

La noche que asesinaron a Lorca no había luna

En el proceso de documentación, Botto se dió cuenta de un hecho curioso, la luna, fundamental en el universo lorquiano, no estaba presente el día de su muerte. Es uno de los pasajes menos conocidos de su vida.

