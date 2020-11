Pellegrini: "En enero no va a llegar nadie, los que estamos ahora tenemos que sacar adelante la situación"

El Betis se juega ante el Éibar mucho más que tres puntos. Se juega acabar con la crisis surgida tras las últimas goleadas de un equipo que cada vez genera menos confianza. El ridículo hecho por el equipo en San Mamés ha provocado que desde el mismo club se empiece a mirar hacia la parte baja de la clasificación y que muchos aficionados empiecen a temer por un batacazo de consecuencias imprevisibles en una temporada en la que el club no anda boyante en lo económico, precisamente. Por eso, con la baja del portero Bravo -"se lesionó en Bilbao, al golpear su primer balón tuvo un problema en su aductor que no le permitirá estar en los próximos partidos", explicó el propio Manuel Pellegrini-, y el alta de Fekir, plenamente recuperado, el triunfo ante el conjunto de Mendilíbar se antoja absolutamente necesario.

Además, el entrenador del Betis fue claro y firme cuando habló de la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno: "Los que estamos ahora son los que tenemos que sacar adelante la situación. En enero no va a llegar nadie y los que estamos tenemos que hacer una campaña digna para la dimensión de club que es el Betis. Hay una realidad económica y el club lo sabe y no hay ninguna posibilidad de traer a nadie en enero. Hay un fair play financiero y la masa salarial es mucho más alta de lo que se permite por lo que no hay posibilidad de reforzar el plantel".

Manuel pellegrini espondió también a estas otras cuestiones:

Veintiún goles encajados: "Recibir tantos goles en contra se hace muy complicado, significa que hay que hacer muchos goles para ganar. En Bilbao quedamos todos muy molestos. Yo, como técnico, el plantel y el equipo. Igual que contra Getafe, hicimos una actuación muy falsa en relación a lo que hicimos en otros partidos. Hay que tratar de olvidarlo lo antes posible y mejorarlo".

Estado anímico: "Veo bien al equipo anímicamente. Las derrotas golpean pero el equipo tiene experiencia para levantar el ánimo lo antes posible. Tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, por eso no aceptamos cómo se perdió en Bilbao. Pero también hay que tener un poco clara la realidad. Hemos perdido de visita contra el Atlético de Madrid, Barcelona, Bilbao... pero también son puntos complicados para un equipo como Betis cuando va de visita. La campaña es normal, hemos perdido con equipos superiores a nosotros y hemos sacado los puntos con equipos de nuestro nivel. Pese a todo, si ganamos en Bilbao nos hubiéramos puesto quintos. El partido contra el Éibar es muy importante para para seguir cerca de los puestos europeos y estar en la mitad hacia arriba de la tabla y no hacia abajo.

Fekir, recuperado: "Ya entrenó normal y va a estar disponible para el lunes. Es una buena noticia para él y para todo el plantel".

Canales: "Ante Athletic no estuvo Canales, y tampoco Fekir, Mandi... pero no me justifico. Sergio va a ser siempre muy importante pero no voy a relacionar la derrota en Bilbao con que no está él. Vamos a tenerlo fuera dos meses y ni me escudo ni comparto esa situación, aun coincidiendo en que jugar sin los dos mejores jugadores técnicos del equipo es difícil ".

Sin cambios al descanso en Bilbao tras perder 2-0 en la primera parte: "Es cierto que perdíamos 2-0 al descanso pero esperamos para hacer los cambios. Y el equipo mejoró en los primeros diez minutos; los cambios estaban por hacerse cuando recibimos el tercer gol y ya con el 3-0 era difícil que pudiera cambiarse el resultado. Pero el partido ya está en el pasado y no conseguimos nada dándole vueltas al asunto. En cuanto a los goles recibidos, estaríamos más preocupados si hubiéramos encajado dos goles en cada partido.