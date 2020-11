La Real Sociedad y el Villarreal disputarán este domingo uno de los partidos más interesantes de la jornada, con el liderato en juego para los vascos y un pulso entre dos técnicos guipuzcoanos, Imanol Alguacil y Unai Emery, que se están llevando grandes loas en la primera parte de la temporada.



Los estilos de juego de Alguacil y Emery, técnico que en su día también estuvo en la órbita blanquiazul, tienen muchos caracteres similares, a ambos les gusta el fútbol ofensivo y cuentan con plantillas diseñadas para implementar un juego alegre, aunque de momento es el conjunto donostiarra el que ha tomado ventaja.



El equipo de Anoeta afronta con mucha confianza este compromiso porque viene de enlazar seis victorias que le han catapultado a lo más alto. Todo el equipo rinde muy bien y en Europa mantiene todas sus opciones, de forma que sólo la baja de David Silva ensombrece su panorama.



La ausencia del canario ante el AZ holandés ya dejó entrever los problemas que puede tener la Real sin su estrella, sobre todo ante grandes equipos, aunque Alguacil insiste en que dentro de su plantilla cuenta con mimbres suficientes para que no se note en exceso su baja.



El partido del próximo jueves contra el Rijeka puede ser determinante en la clasificación europea de la Real y también en lo que ocurra ante Villarreal, ya que Alguacil podría administrar los minutos de sus mejores jugadores para reservarles para una cita europea que, junto a la Copa del Rey de la pasada edición a disputar en 2021, está marcada en rojo por el Consejo de Administración.



El Villarreal llega a este partido con la Real Sociedad en uno de los mejores momentos de los últimos años, al acumular una racha de once partidos sin perder y como tercer clasificado, con la idea de poder seguir en esa guerra, por lo que necesita salir de San Sebastián con un resultado positivo.



Tras el empate en Israel con el Maccabi este jueves, el equipo pretende en San Sebastián seguir en este buen momento con su alineación titular, ya que el técnico Unai Emery decidió hacer rotaciones y darles descanso en el duelo europeo.



Así, pudieron tener descanso jugadores que con molestias ni viajaron con el equipo a este partido europeo, con la idea de que estos pudieran llegar al partido frente al lider, como son los casos de Pau Torres, Pervis Estupiñán y Moi Gómez, que sí estarán recuperados para este partido.



El que no estará en condiciones es el delantero Paco Alcácer, que no parece estar recuperado de sus problemas en los isquiotibiales,mientras que también sigue fuera del equipo el lateral Alberto Moreno, que sigue lesionado de larga duración.



Respecto al once para este partido, el equipo que cuenta con más opciones de empezar es el formado por Sergio Asenjo en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán, un centro del campo con Vicente Iborra, Manu Trigueros y Dani Parejo, que forman el trivote en el medio, y con una delantera con Gerard Moreno y Moi Gómez en las bandas, a los que acompañará como punta de referencia Carlos Bacca.