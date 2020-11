Que no quede el silencio: el grito del sector cultural en A Coruña

Este domingo trabajadores del sector cultural de la ciudad de A Coruña han "alzado" su silencio para reivindicar su derecho a trabajar y evitar que se produzcan más cierres de espacios culturales. Este ha sido su lema en la concentración que han protagonizado en la Plaza de María Pita, acompañados de representantes de entidades sociales y partidos políticos. Mediante un manifiesto público, reclaman la misma atención por parte de las administraciones como los otros sectores económicos que están sufriendo el impacto de la pandemia. Dicen que no pueden aguantar más. Y añaden: "Ya no queremos aguantar más".

Los convocantes de la movilización inciden en la precariedad en la que vive el sector cultural, con trabajadores que incluso viven por debajo del umbral de la pobreza. Recuerdan que el acceso a la cultura es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas y que sin cultura, las sociedades son menos críticas y menos libres.

Reivindican la cultura como generadora de empleo y, por eso, demandan a la sociedad que no olvide que son muchas las personas que alimentan a familias con el fruto de su trabajo, revirtiendo lo que ganan. El texto finaliza con varias consignas: "A cultura non é un luxo, é un dereito, é o noso traballo. Que non quede o silencio. Un silencio que anticipa O Silencio Total ao que nos están empurrando".