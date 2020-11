Osasuna no comparece en el homenaje del Barça a Maradona

Un Barça terrenal no dio ninguna opción a Osasuna en el primer partido en el Camp Nou desde el adiós a Maradona. No hizo falta ni que Messi emulara con alguna genialidad al desaparecido 10 argentino para que los culés pasaran por encima de los rojillos. Osasasuna salió goleado de Can Barça sin apenas competir ante un conjunto azulgrana al que le bastó con aprovechar las facilidades defensivas rojillas para llevarse una victoria cómoda.

Osasuna regresaba al Camp Nou con el recuerdo de la victoria conseguida hace 5 meses y con Jagoba Arrasate apostando por la variante táctica que tan buen resultado les dió. Volvió a apostar por los 3 centrales con la entrada de Raúl Navas como la temporada pasada. en este caso por el confinado David García. Nacho Vidal recuperó el carril derecho y Jony como hiciera en la Lazio lo hizo por el izquierdo.

La lesión una más muscular de Jony comenzó a echar por tierra el planteamiento rojillo pasados los 20 minutos de partido y siendo sustituido por Juan Cruz. Ya había avisado antes el Barça con un remate de Coutinho tras combinación de Messi y Griezmann que consiguió salvar en la misma línea de gol Unai García. Incluso Budimir consiguió rematar en posición forzada un servicio de Jony antes de caer lesionado en una de las escasas llegadas con peligro.

La victoria del Barça comenzó a fraguarse a la media hora de juego con una acción polémica en la que el VAR no intervino pese a las protestas rojillas. Jordi Alba rompía la defensa de Osasuna para asistir a Braithwaite que en 2 tiempos aprovechando un rechace a su propio disparo de Sergio Herrera consiguió mandar al fondo de la red con Messi y Oier pugnando en la acción. El colegiado Mateu Lahoz y el VAR no vieron un claro manotazo del argentino al capitán rojillo mientras éste trataba de despejar el balón para evitar el gol azulgrana.

Con el marcador en contra trató de reaccionar Osasuna a balón parado. Un envío de Iñigo Pérez al área acabó en gol de Budimir anulado por fuera de juego claro de Oier en un remate previo. Y de lo que pudo ser el empate al 2-0. Un despeje en corto a la misma frontal de Moncayola se encargó de mandarlo al fondo de la red Griezmann en el tramo final de la primera parte.

En la segunda parte, Osasuna probó a Ter Stegen por medio de Rubén García pero el meta alemán despejó el peligro. Coutinho se encargó de hacer el tercero a pase de Griezmann e incluso Dembelé se unió a la fiesta azulgrana aunque en este caso lo anuló el VAR pro fuera de juego previo de Trincao. Antes Roberto Torres se topó con el poste y después con el propio Ter Stegen en el intento de maquillar el resultado.

No faltó a su cita con el gol ante Osasuna Leo Messi aunque quizá en su versión más terrenal de la última década, tampoco le necesitó más el Barça. Messi hizo su gol de toda la vida en jugada individual y así puedo homenajear a Maradona luciendo la camiseta de Argentinos Junior de la época de Diego Armando.

Al final derrota de Osasuna en el Camp Nou por 4-0 en el que más allá de la derrota o delo resultado lo peor en la sensación de que los rojillos no compitieron. Se puede ganar o perder pero plantando cara con tus armas y limitaciones al Barça pero no fue el caso. Cuarto partido consecutivo sin ganar de los rojillos que han sumado un punto de los últimos doce posibles. Idénticos números lejos de El Sadar del equipo que además no ha marcado ni un solo gol en los últimos cuatro desplazamientos. El próximo domingo en el Sadar ante el Betis toca reaccionar.