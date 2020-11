La Plataforma del Directo lamenta la falta de apoyo del Gobierno

La Plataforma del Directo considera que PSOE que pretende paralizar la reapertura de esta línea después de que durante muchos años ha estado defendiéndolo desde la oposición al Gobierno de España. Este colectivo ha hecho pública una nota en la que también critica la falta de apoyo de su socio de gobierno, Podemos, que considera que está a tiempo de enmendar en la votación que el Pleno del Congreso celebrará este próximo jueves.

La primera falta de apoyo por parte del equipo de gobierno central se ha demostrado, explica el presidente de la Plataforma Jorge Núñez, por el simple hecho de que PSOE y Podemos, no han materializado su ayuda al no incluir partidas para la realización de actuaciones en la línea. Ante esta tesitura, que sorprendió a los integrantes de la Plataforma, se solicitó formalmente el respaldo de todos los grupos políticos para que, a través de enmiendas, los Presupuestos Generales del Estado recogieran partidas económicas ante la “urgente” necesidad de poner en marcha el mantenimiento en la línea férrea que ADIF no ha realizado en 10 años. Sí que se lograron presentar enmiendas por parte de los grupos Teruel Existe, Compromís, por medio del PCAS, y Más País, además de una cuarta del PP. La que pudo haber salido adelante la pasada semana, si los cinco diputados de VOX hubiesen acudido a la comisión de presupuestos y hubiesen votado a favor, era la de Compromís, que pedía 35 millones de euros para trabajar en la reapertura del Directo. Y es que, de los 37 representantes en esa comisión se lograron 14 votos a favor frente a los 18 en contra de PSOE, Podemos y PNV. Con los cinco votos de VOX apoyando la propuesta, esta hubiese salido adelante.

Pero es importante, incide Jorge Núñez, recordar a PSOE y Podemos que todavía están a tiempo para apoyar una línea que siempre han defendido de palabra. “Esta semana se llevarán las votaciones ya al Pleno de las Cortes generales y es su oportunidad para demostrarnos lo que llevan años diciéndonos”, manifiesta, aludiendo a las últimas declaraciones realizadas por la diputada socialista Esther Peña que dan por perdidas partidas para el Directo “cuando aún no ha concluido el periodo de votación”.

Por otro lado, desde la Plataforma por el Ferrocarril tachan de “vergonzosa” la actuación del alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, quien en una reunión organizada por el Ayuntamiento de Algeciras en la que han participado 50 alcaldes -incluidos los de Valladolid, Palencia y Burgos, pero no la de Aranda de Duero- se ha apoyado el corredor central, pero no por el Directo, sino por Zaragoza. “No puede ser que en numerosas ocasiones haya defendido el corredor central pasando por la línea del Directo y ahora se sume a un nuevo lobby impulsado por Algeciras en defensa del Corredor Central pasando por Zaragoza”, critica Núñez, indicando que “parece haberse olvidado de corredor natural, que es por Burgos, apoyado con nada menos que 15 cámaras de comercio y 3 autoridades portuarias. Máxime cuando este corredor por Zaragoza excluye a Burgos y todos los intereses con los que este alcalde se ha labrado su cargo por Burgos”.