Los datos del cribado de Aranda, aún sin analizar

Las autoridades sanitarias provinciales consideran que el cribado de Aranda fue una medida exitosa y satisfactoria, pese a que aún no se han analizado en detalle los datos obtenidos de esta prueba masiva. Así se desprende de la valoración que ha hecho la gerente de Atención Primaria de Burgos, Mónica Chicote, quien ha desautorizado la validez de la estadística proporcionada el pasado viernes a los medios por el canales oficiales del propo SACYL, asegurando que se trata de cifras de trabajo que aún hay que consolidar y en las que confirmaba por ello desfases y contradicciones. Chicote ha indicado que de momento los únicos datos consolidados son los mismos que se ofrecieron pocas horas después de finalizar la prueba: 40 positivos (dos detectados entre los 33 indeterminados) de las 11.755 pruebas realizadas (un dato, por cierto “muy superior al que esperábamos” según la gerente). Aunque tampoco se sabe todavía cuántas personas no empadronadas se sometieron a este test la gerente de Atención Primaria ha matizado que la población total sobre la que se realizó la prueba es de unas 35.000 personas al haberse cruzado datos del censo con el de tarjetas sanitarias vinculadas a los dos centros de salud de Aranda.

Pese a que el domingo 15 de noviembre al finalizar el cribado la propia gerente aseguró que esta medida iba a permitir obtener un gran número de datos para afinar las medidas que podrían tomarse posteriormente, aún no se ha realizado el análisis por distintos sectores de la población, ni por edades ni por distinta zonas del municipio. Un trabajo que según ha indicado la propia gerente es muy laborioso y aún está sin finalizar. Aún así la gerente de Atención Primaria considera que el cribado ha sido exitoso al haber permitido frenar la expansión de los contagios con la detección de 40 asintomáticos cuyo aislamiento ha cortado la cadena de transmisión del virus

Chicote ha querido agradecer el esfuerzo que han realizado los profesionales de Atención Primaria, que han soportado un incremento de su actividad provocado por la ralización del cribado y las tareas que se han derivado de él.

Dada la buena evolución de los datos en Aranda la gerencia de Atención Primaria no considera necesario, de momento, ninguna otra medida complementaria y derivada de los datos del cribado masivo, aunque asegura que no se descartan en función de cómo se comporte la situación epidemiológica

Mónica Chicote ha subrayado que la experiencia del cribado de Aranda sirvió para organizar mejor el que se ha llevado a cabo en la capital burgalesa a lo largo de los últimos días. Y ambas experiencias también han permitido constatar que es necesrio actualizar los datos de los titulares de las tarjetas sanitarias al haberse detectado numerosos errores, por ejemplo, en cuanto a teléfonos o direcciones de los usuarios. Por ello se solicita a la ciudadanía que revise los datos que proporcionó y los actualice si fuera el caso.

Tanto la gerente de Aención Primaria como el delegado territorial de la Junta han subrayado, en cualquier caso, que la mejoría general que se observa en la provincia de Burgos no debe hacer que la ciudadanía se relaje, porque “los datos no son buenos, sino menos malos” y, además, una buena evolución hasta el momento no garantiza que continúe así si se abandonan las medidas de protección. Por este motivo han solicitado especial prudencia ante las fechas que se aproximan, tanto el puente de la Constitución como las Navidades, e incluso han pedido una reflexión tras las imágenes que, aseguran, se observaron en Burgos el pasado viernes, durante el desarrollo del Black Friday.