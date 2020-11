'Titi', hostelero de Siero: "He hipotecado mi jubilación. Los que tienen que endeudarse son los gobiernos"

Un hostelero, Patricio Sánchez, más conocido como 'Titi', con dos negocios en Siero, cerrados desde hace casi un mes, como el resto de la hostelería lleva tres días frente a la Junta General del Principado. Allí metido en una caja con ruedas, en la que ha escrito los motivos de su protesta se pasa 12 horas al día, las mismas que suele echar trabajando en sus establecimientos. Reclama ayudas que realmente sirvan para no llevarle a él y a sus trabajadores a la quiebra, que cubran los gastos fijos de sus negocios y los sueldos de sus empleados. En su caso particular tiene 20 trabajadores en ERTE y relata que ha empezado a vender su patrimonio para hacer frente a esta situación.

Titi lleva 40 años trabajando tras una barra, hasta que la pandemia le obligó a cerrar sus dos establecimientos hosteleros en marzo, y de nuevo desde el 3 de noviembre. La situación de sus negocios es crítica porque las ayudas no dan para nada. Sus trabajadores, sus compañeros, que es así como se refiere a ellos, están en ERTE y cobran el 70% de su salario, y él cobra el 40%; la ayuda del Principado de 3.000 euros no da ni para un mes de alquiler; durante el tiempo que pudo tener abiertos sus dos negocios no vendió ni el 50% de lo habitual; y los créditos ICO son "pan para hoy y hambre para mañana" - dice- recordando que hay que devolverlos. Él de hecho asegura que está endeudándose tanto que no podrá jubilarse como tenía pensado a los 67 años. Como protesta ante esta situación, se ha metido en una caja con ruedas y se han plantado delante de la Junta General. Su caja lleva escritas todas sus peticiones que se resumen en una, "que sea la administración la que se endeude y no los ciudadanos".

Patricio Sánchez, 'Titi', asegura que se mantendrá en su caja lo que haga falta, como si son meses, cumpliendo cada día con su jornada laboral, y no le da vergüenza como alguna persona le ha insinuado, porque está allí por él y por sus trabajadores y compañeros, y porque "vergüenza me daría -añade - que el banco me diga un día que se queda con lo poco que me queda, y tener que ir a pedir".