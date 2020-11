Arco Iris denuncia la desprotección total de las Fragas del Eume

La asociación ecologista Arco Iris ha denunciado que las Fragas do Eume están completamente desprotegidas y sin vigilancia permanente y reglada ocho años después del gran incendio que puso en peligro su permanencia. Asegura que quedan fuera de la cobertura del llamado sistema REVF, Red de vigilancia de incenios forestales, sobre todo en su zona más sensible y de mayor valor natural, la reserva integral y los alrededores del embalse. Además, asegura, que no hay profesionales dedicados en exclusiva a preservar este entorno, el parque atlántico más antiguo de Europa.

Explica la asociación que las Fragas carecen de un Plan Rector de Uso y Gestión. Tampoco cuentan con un sistema propio de extinción de incendios y ni siquiera está operatyiva la base de helicópteros más cercana, ubicada en Monfero, clausurada hace cuatro o cinco años. Las Fragas, asegura su portavoz Francisco Lueiro, están completamente desprotegidas.

Pide también la declaración de todos los municipios con territorio dentro del parque como zonas de alto riesgo de incendios forestales. Asegura que en la actualidad en el parque natural solamente hay un centro de recepción de visitantes que funciona hasta las ocho o nueve de la noche sin ningún personal estable de la Xunta. También hay un servicio de alquiler de bicicletas gestionado por una empresa privada.