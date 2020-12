Castellón y Zaragoza se miden en Castalia en un duelo con sabor a permanencia

Castellón y Zaragoza llegan con máximas urgencias al enfrentamiento que les mide en el estadio Castalia y en el que ambos buscarán una victoria que dejaría a su rival muy tocado en zona de descenso.



Los dos equipos están en zona de descenso con trayectorias muy similares en las últimas once jornadas en las que apenas han sumado cinco puntos los locales por tres los visitantes y que pretenden darle la vuelta a la situación.



El Castellón quiere hacerse fuerte en Castalia donde solo ha sumado dos victorias esta campaña tras mejorar la imagen que ofreció ante el Mirandés y que le permitió sumar un empate.



El técnico, Óscar Cano, cuenta con varias dudas. Arrastran problemas musculares y son duda el meta Álvaro Campos y los centrocampistas Marc Mateu y Arturo Molina, aunque todo apunta a que los dos medios si podrán estar a su disposición.



Con ello y tras la buena actuación de David Cubillas en el ataque en la última jornada, el delantero castellonense podría continuar en la titularidad, tratando de aportar mayor garra y capacidad de trabajo al equipo.



El Zaragoza afronta el encuentro con el vértigo metido en el cuerpo, tanto por su situación en la tabla clasificatoria como por la trayectoria que le ha llevado hasta allí y además por la trascendencia del encuentro que, a tenor de todos estos factores, es algo más que una final.



El conjunto aragonés lleva disputando finales desde hace ya muchas jornadas y todas con el mismo resultado negativo. El equipo 'blanquillo' acumula once jornadas sin ganar de las que las cinco últimas han sido derrotas, cuatro de ellas con el nuevo técnico, Iván Martínez.



El Zaragoza ha gastado el recurso del cambio de entrenador, que no ha tenido efecto, y busca, contra un rival en una situación también preocupante ese triunfo que pueda darle aire y cambiar el rumbo de caída libre que lleva hacia Segunda B.



Para el conjunto que dirige Iván Martínez el Castellón se ha convertido en el clavo ardiendo al que aferrarse para cerrar la negra trayectoria que acumula porque es un rival directo por escapar del descenso y eso hace suponer que, en estos momentos, es un rival superable.



Sin embargo, si para el Castellón vivir en la zona de peligro puede suponer algo natural, ya que es un recién ascendido, para el aragonés es todo lo contrario. Pensando una campaña más en estar en la parte alta para poder luchar por el ascenso se ha encontrado en el pozo y sin capacidad de reacción, por lo que toda la presión va a recaer sobre los zaragozanos que, depende de cómo sean capaces de gestionarla, puede suponer otro factor en contra.



Además, para este encuentro se añade una nueva incertidumbre tras conocerse que una persona que no es un jugador pero que pertenece al grupo que iba a desplazarse a tierras castellonenses ha dado positivo por coronavirus.



Esto ha hecho que se hayan tenido que realizar pruebas de las que hasta esta misma tarde no se conocerán los resultados. Tras saber si hay algún infectado más el equipo se entrenará y en lugar de viajar este mismo martes, como estaba previsto, lo hará el miércoles, el mismo día del partido.



El preparador zaragocista no podrá contar para este encuentro con los lesionados "James" Igbekeme y "Adrián" González, ni con 'Pichu' Atienza, recién salido de una rotura fibrilar, y tampoco con Giorgi Papunashvili por haber dado positivo en COVID-19.