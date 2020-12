El Eibar, cuarto mejor visitante de LaLiga

Desde que el fútbol retomara su actividad a mediados del pasado mes de junio, el Eibar ha ganado más partidos en Andalucía que en Ipurua. Es un hecho.

Selló gran parte de su salvación en julio ganando en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada en ascenso y que acabaría entrando en Europa en la última jornada y en la presente campaña, suma dos victorias en Sevilla ante el propio Sevilla y el Real Betis. Suma más victorias fuera que en casa, algo lógico sabiendo que en Ipurua todavía no ha logrado pasar de los empates a cero y que suma un único gol en seis partidos como local.

Seis partidos, tres empates y tres derrotas con un gol a favor y solo cinco en contra, unos buenos guarismos defensivos pero unos pésimos en ataque. Es el saldo del Eibar llegado diciembre como local. Mendilibar no empezó contento con el empate a 0 frente al Celta pero un mes después puntualizó que, siendo malo, era lo mejor que habían hecho en casa. Tal cual.

Fuera es diferente, muy diferente. Lleva Mendilibar meses repitiendo que con los estadios vacíos se puede pelear donde sea y su equipo se lo ha tomado muy en serio desde el principio. Dio una muy buena imagen en Valdebebas en la primera jornada del nuevo fútbol pero un tanto en ligero fuera de juego de Benzema fue el 1-0 y una losa para un Eibar que no le perdió la cara al partido a pesar del 3-0 adverso y que vio cómo Courtois detenía todos sus intentos menos uno.

En la 20-21 ha ido más allá. Comenzó ganando en Valladolid cuando menos se esperaba y probablemente de la manera más extraña. Con Eñaut Mendia en el once, sin Kike García y tres días después de ver al Elche ganar en casa se impusieron en Zorrilla al equipo que les birló a Orellana en el último mercado. ¿Más detalles? Con 1-1 el Pucela tuvo un penalti que paró -San Marko- Dmitrovic y en el tramo final fue expulsado Pape Diop cuando mejor estaba el equipo. En el descuento apareció Kevin en el extremo derecho -siendo lateral zurdo- para cabecear- no llega al 1,70- un centro con la zurda de Arbilla -es diestro-.

Ahí empezó el idilio y se le dio continuidad asaltando un campo Champions como el Sánchez Pizjuán. Gol de Kike después de una buena asistencia de Diop, defensa superlativa y a casa con los tres puntos. En Huesca solo siguió la racha y empató un partido que, según Mendilibar, no mereció. Burgos hizo el 0-1, el VAR quitó un penalti al Eibar que, manual en mano, no debía haber quitado y Rafa Mir empató haciendo algo de justicia a los méritos del equipo altoaragonés.

Y ayer, el Villamarin. En otra época, el Betis sería el rival idóneo para el 4-4-2 ultraagresivo de Mendilibar. Ayer no fue el sistema elegido, el Betis arriesga -algo- menos en la salida pero el millonario proyecto verdiblanco fue un juguete en manos de los armeros que entendieron dónde y cuándo tenían que hacer daño. Inui hizo el 0-1 en la primera parte en claro fuera de juego -¿llegaba Joel?- después de un buen cabezazo del superlativo Bryan Gil -cedido por el Sevilla- y en la segunda apareció Yoshi Muto para poner punto y final a una racha sin marcar que duraba más de un año. No marcaba en Liga -en Premier en su caso- desde hacía casi dos pero fue el más listo del área para aprovechar una peinada de Burgos y hacer el 0-1. El argentino duplicó la renta desde los once metros con un patadón al corazón del beticisimo. Cogió carrera evidenciando lo que iba a hacer: reventarla al centro.

Dicho y hecho. 0-2 y a casa. Tuvo Sergi Enrich el 0-3 en un penalti que sí detuvo Joel así que habrá que esperar su bautismo goleador en este 2020.