El comercio minorista de Murcia pide ayuda

Quedamos con un grupo de comerciantes en el corazón comercial de Murcia, en la emblemática calle Platería, para conocer cómo están, qué músculo les queda después de ocho meses de pandemia o cómo afrontan una de las campañas más importantes del año, la de Navidad y Reyes, que el coronavirus ha teñido de incertidumbre.

Marisa Cano, pta de la Asociación de comerciantes de Platería y Trapería y propietaria de Joyería Marisa Cano; Elena Tomás, propietaria de Óptica Ten Visión; y Maria Encarna Villascusa, propietaria de La Platería, explican a los micrófonos de Hoy por Hoy Región de Murcia cómo afrontan la situación y qué puede pasar con el pequeño comercio murciano en las próximas semanas.

"Si el pequeño comercio cierra, Murcia se quedará sin vida", así de tajante se expresa, Marisa Cano que pide a las administraciones que pongan en marcha "una campaña de apoyo para que los ciudadanos compren en el pequeño comercio estas navidades".

"Somos los grandes olvidados", lamentan, "No nos han obligado a cerrar, como a la hostelería, pero de que nos sirve abrir si nadie viene a comprar, no hay alegría por las calles y la gente tiene miedo a gastar".

Las tres responsables de comercio de la calle Platería son autónomas, reconocen que, durante el primer estado de alarma, percibieron ayudas para compensar el tiempo que sus establecimientos estuvieron cerrados, ayudas exiguas en su opinión "600 euros durante dos meses, con eso no nos llega ni para pagar el alquiler y los gastos son los mismos, esos no nos los perdonan, seguridad social, impuestos, luz, agua...unas ayudas a fondo perdido como han hecho con la hostelería, eso es lo que necesitamos", aseguran.

Para autónomos y pymes hay una línea especial de créditos ICO, préstamos que se cobran ahora y cuyas cuotas no habrá que comenzar a pagar hasta 2.022. "Muchos comerciantes los están pidiendo, pero claro, eso es como estirar la cuerda cuando ya tienes la soga al cuello, tienes más cuerda, pero la soga no te la quitas, no es una solución, es alargar el problema", afirma Marisa Cano.

Las tres ponen el ejemplo de la calle González Adalid dónde en cuestión de meses han cerrado 6 comercios "y muchos más que van a cerrar", explican. "Muchos están aguantando para ver si hacen algo de caja con las fiestas, pero su previsión es cerrar en enero. Si la gente no viene ahora a comprar al pequeño comercio, cuando vayan a hacerlo ya no van a tener comercio en el que comprar", advierten.

"Es una situación injusta. Nosotras cumplimos todas las normas de higiéne y seguridad, no ha habido ningún contagio en el comercio. Nuestros trabajadores cotizan a la seguridad social, generamos empleo, pagamos nuestros impuestos, nuestros productos son de buena calidad, cuidamos los detalles, damos un trato exquisito al cliente, mantenemos viva la ciudad pero no se acuerdan de nosotros ni nos ayudan".

La pandemia no es su única amenaza, explican, "vemos pasar continuamente a los repartidores de esas empresas de venta online, personas que muchas no están dadas de alta. Esas empresas ni siquiera pagan sus impuestos en España y ahora a todo el mundo le ha dado por comprar así y no piensan que con eso están matando al pequeño comercio de las ciudades. Es una competencia desleal y vender con esas empresas no es una opción, muchos que lo han intentado lo han dejado porque no sacaban ni los costes del producto".

Por eso hacen un llamamiento a los murcianos, desde el corazón comercial de la ciudad, para pedirles que estas navidades se acuerden del comercio minorista "que genera economía y beneficia a todos", que a la hora de realizar sus compras los pongan al principio de la lista, para que sigan estando ahí. Y reiteran a las administraciones su grito de socorro, reivindicando, entre otras, ayudas a fondo perdido o ayudas para el pago de los alquileres de sus locales y, especialmente, una gran campaña de promoción que les ayude, al menos, a salvar estas fiestas poniendo en valor sus grandes cualidades: cercanía, seguridad, calidad y profesionalidad.