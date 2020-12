El entrenador de Tik-Tok e Instagram. ¿Todo vale?

Un ejercicio en particular que veas por la red puede formar parte de un entrenamiento, pero en la práctica, puede que no estes haciendo nada positivo para tu cuerpo, incluso podrías lesionarlo. Con una afluencia de las apps y de con la llegada de un entrenador personal llamado IG, puede que lo que es beneficioso y lo que no lo es, se vuelva cada vez más difícil de discernir. ¿Qué ejercicios deberíamos dejar de hacer en el gimnasio? “Hay quien defiende que no hay ejercicios buenos o malos, sino adecuados para cada persona en función de sus objetivos y movilidad articular. Sin embargo, si tenemos en cuenta la relación riesgo/beneficio, observamos que existen ejercicios igualmente efectivos pero potencialmente menos lesivos. Una de las tareas del entrenador, más allá de utilizar una suerte de catálogo de ejercicios e ir cambiándolos para que el cliente no se aburra, es elegir el ejercicio óptimo en cada caso, así como las progresiones hacia ejercicios cada vez más complejos, conforme aumente la destreza del deportista, que faciliten una evolución constante y segura”, afirma Guillermo Alvarado, director de PERFORMA entrenadores personales en València.

Los métodos con nombre propio no son ciencia, como tampoco lo es que un/una celebrity haga un ejercicio. Las fotos del antes y el después pueden ser un truco de máketing. “Para mí entrenar es Mejorar la salud y/o evitar que esta empeore”, señala Jorge García, Profesor UNIR y EUNCET.

Ante ese bombardeo de ejercicios, estudios como The influence of direct supervision of resistance training on strength performance muestran que el ejercicio supervisado por personal cualificado es más efectivo que aquel no supervisado. Ante esto, ¿qué ejercicios hacemos y en base a qué criterios? “Sobre todo, ejercicios que ayuden a mejorar el movimiento o control del movimiento de aquello que sea necesario en la vida cotidiana y deportiva. Lo más importante es que no haya eslabones débiles, y que el riesgo jamás se acerque al beneficio”, señala García.

Para el preparador físico, estos son los ejercicios que deberíamos dejar de hacer:

Press o pull tras nuca.

-Ejercicios de fuerza con rotación lumbar

-Ejercicios de fuerza con flexión lumbar

-Ejercicios de fuerza con extensión lumbar

-Remo al cuello.

-Ejercicios con hiperextensión de cadera, normalmente sentadilla búlgara mal ejecutada.

