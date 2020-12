Primer día sin contagios tras dos meses y medio de positivos continuados

La mejora de la situación epidemiológica en Aranda continúa constatándose con cifras: este lunes 30 de noviembre fue el primer día sin que SACYL registrara ningún nuevo positivo por coronavirus en la capital ribereña tras dos meses y medio de contagios continuados. Se trata de un dato aún sin consolidar, pero marca un hito que no se producía desde el pasado 16 de septiembre, última jornada con ausencia de contagios a partir de la cual la extensión del virus no ha parado ni una sola jornada en Aranda.

Esta circunstancia se suma a una serie de datos que marcan la buena tendencia en la evolución de la pandemia en la villa: en una semana la incidencia acumulada oficial ha caído en una tercera parte. Si el pasado martes 24 era de 803 nuevos casos en 14 días por 100.000 habitantes, siete días más tarde es de 550. La mejora se refleja también en la tasa de positividad: si hace una semana era positiva una de cada cinco pruebas que se realizaban, ahora lo es una de cada diez. Y la trazabilidad ha dado un paso de gigante: la pasada semana menos de la cuarta parte de los casos (un 22%) podía vincularse a un brote; ahora pueden rastrearse más del 40% de los contagios.

Y la tendencia es al descenso: lo indica, por una parte, la indicencia acumulada en siete días, que es menos de la mitad de la registrada en dos semanas y se queda en 164 nuevos casos por 100.000 habitantes. Pero es que además también la incidencia que se calcula con los datos más recientes y no solo con los consolidados indica el retroceso en los contagios. Y es que la cifra oficial, siguiendo los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad, se obtiene con los datos recogidos hasta el quinto día anterior al del cálculo para garantizar que las cifras se han consolidado. Pero si empleamos la estadística que SACYL actualiza diariamente la incidencia acumulada en Aranda a comienzos de esta semana está ya por debajo de los 400 nuevos casos.

La presión hospitalaria mejora en Aranda, pero una docena de pacientes agravados se mantienen en el HUBU

Y mientras la mejora ha comenzado a notarse también en el hospital de los Santos Reyes donde la presión asistencial por el coronavirus ha experimentado un alivio con cuatro pacientes covid ingresados, los casos que tras agravarse necesitaron ser derivados al hospital de la capital de la provincia siguen siendo notables: en este momento hay una docena de pacientes ribereños con coronavirus ingresados en el HUBU, la mitad de los cuales se encuentran en la UCI.

Apelando a la responsabilidad individual

Con estos datos como base, el gerente del hospital Santos Reyes apela a la responsabilidad individual para que la tendencia descendente del Covid no se trunque. “No relajarnos y apelar a la responsabilidad personal de cada uno para evitar que no se impongan medidas restrictivas y podamos pasar unas navidades lo más agradables y reconfortantes posibles” es el mensaje de Evaristo Ruiz Arzálluz, que considera que el cribado masivo ha repercutido favorablemente en la recuperación de la trazabilidad. Aunque no se sabe si esta es la causa principal o no, lo cierto es que puede hablarse de un antes y un después en lo que respecta al control de la pandemia en Aranda, pero ahora es necesario no relajarse para evitar que la Junta de Castilla y León tenga que imponer más medidas restrictivas. “Vamos a ver si somos capaces de continuar con esta tendencia”, añade el gerente.

En cualquier caso ya no será hasta la próxima semana cuando la Junta valore el levantamiento en Aranda de las últimas restricciones impuestas para luchar contra la pandemia, como el cierre de los gimnasios y de los establecimientos hosteleros, puesto que la administracion regional ya ha decidido que este alivio solo lo experimentarán antes de puente León y Salamanca, mientras seguirán vigilando la evolucion del resto de las provincias para tomar nuevas medidas a partir del 11 de diciembre. Lo anunciaba este martes el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco en el pleno de las Cortes de Castilla y León, quien también anunciaba como una medida de alivio para el sector hostelero que se permitirá la apertura de terrazas durante el puente en toda Castilla y León.