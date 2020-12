Otra Navidad es posible, y necesaria

No sabemos cómo será la Navidad, pero intuimos, incluso tenemos una alta certeza, de que van a ser no sólo distintas, sino difíciles. No sabemos cuáles serán, pero no nos cabe duda de que habrá restricciones al contacto social, a la movilidad, que las celebraciones no serán multitudinarias, que se van a imponer las relaciones telemáticas, que a algunos miembros de la familia tendrán que estar más resguardados del riesgo, y eso implica aislamiento y lejanía física… Todo esto no casa bien con la forma tradicional en la que hemos vivido estas fiestas. ¿Eso significa que tengamos que resignarnos a no celebrar la Navidad o hacerlo con más pena que gloria? Todo lo contrario

Es lo que nos ha confirmado en Hoy por Hoy Aranda Pabo Hesse, psicólogo del grupo Deyfos, quien propone elegir el foco desde el que queremos vivir la experiencia navideña de este año: frente al bloqueo que puede acarrearnos centrar la atención en lo que no podemos hacer, él apuesta por fijarnos en todo lo que sí está en nuestras manos hacer y aquello que se puede mantener, pero de otra manera. Podemos seguir decorando nuestro entorno, escuchando música navideña, disfrutando con prudencia de lo que las calles nos ofrecen, manteniendo las relaciones de cariño con felicitaciones por carta o por medios telemáticos… Pero incluso podemos acudir al espíritu navideño más auténtico, buscando con creatividad nuevas formas de transmitir los valores de este tiempo: acordándonos de quienes a lo largo del año tenemos más alejados pero queremos que sigan presentes en nuestra vida, consumiendo más en el comercio cercano, estando más pendientes de nuestros vecinos y de las personas de nuestro entorno más cercano y sobre todo con una atención especial a aquellas personas cuya situación puede llevarles a vivir este tiempo con mayor soledad o tristeza. Tenerlos en cuenta y buscar formas alterantivas de incluirlos en las celebraciones y de que sientan el calor y cariño de sus seres queridos puede ayudar también a quienes se lo proponen.

Y no partimos de cero: el confinamiento de primavera ya nos hizo descubrir en nosotros mismos recursos que no sospechábamos y una mayor capacidad de adaptación y para reinventarnos de la que creíamos. Pero para poder superar dificultades o bloqueos a la hora de plantearnos la Navidad, nuestros grandes maestros, dice Pablo Hesse, son los niños y niñas, porque son capaces de mantener la magia contra viento y marea y de encontrar alternativas con las que seguir adelante cuando algo no pueden hacer.

Lejos de plantearnos la próxima Navidad con ansiedad o tristeza por lo que no podemos hacer, Hesse nos invita a aprovechar, espolendo la imaginación y manteniendo la ilusión, las celebraciones y la cercanía propias de estas fechas, más necesarias que nunca, tras la dureza de todo este año.