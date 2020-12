Martínez: "Los derechos de los consumidores pueden cambiar con esta nueva situación"

La Concejalía de Consumo pone en marcha unas jornadas online de consumo y comercio, analizando el futuro post covid. Cinco invitados de lujo, cabezas visibles de la hostelería y el comercio ribereño, realizarán una charla-coloquio muy interesante este miércoles, que se completará el jueves con una conferencia, bajo el título 'La protección del consumidor en la era covid'. Una circunstancia en la que ahondará Pascual Martínez, catedrático de derecho civil de la UCLM, una eminencia con indudables conocimientos a tener en cuenta y de obligada escucha.

"Se ha notado un creciente número de consultas y reclamaciones tanto en vía administrativa, como da lugar después a demandas en vía judicial. Se ha experimentado un incremento en las consultas y reclamaciones de los consumidores, y desde el punto de vista cualitativo también. La situación a la que nos enfrentamos es nueva tanto para el derecho como para los derechos de los consumidores. Todo esto ha venido por el confinamiento domiciliario, el confinamiento perimetral de ciertas regiones, y eso, ha tenido una incidencia brutal en los contratos que tenían concertados los consumidores. En materia de cancelaciones de billetes aéreos, viajes combinados, o en cancelación de bodas, comuniones o celebraciones y que debido a las nuevas circunstancias se han visto obligadas a cancelarse", asegura.

Pascual también ha abundado sobre los conflictos que se han originado entre proveedores y consumidores; un choque de intereses que muchas veces no ha encontrado solución. "El legislador ha apartado un poco el derecho que hasta ahora teníamos. Asistimos a una proliferación de las normas, hay que ser un verdadero especialista para saber cuáles son los derechos de los consumidores que se enfrentan a situaciones como las que he expuesto anteriormente. Es la nueva situación la que condiciona las reclamaciones de los consumidores. Los contratos no preveían esta situación de la pandemia. Por ejemplo en un contrato de alquiler. Hay que recurrir a los principios generales del derecho, y encontrar ahí herramientas que nos permitan resolver estas situaciones nuevas. Han surgido cuestiones como las situaciones de fuerza mayor. Porque insistimos a un conflicto de intereses. Por ejemplo por un lado tenemos inquilinos que no ocupan esas viviendas y no quieren pagar ese dinero. O inquilinos que han quedado en desempleo, y no pueden afrontar esos pagos. Y por otro arrendadores, que quieren cobrar ese contrato", especifica.

¿Pero cómo se resuelve esta situación? "La negociación es fundamental. La situación es nueva. Nadie iba a pensar esto hace unos meses. Si la negociación queda frustrada, ya tenemos que acudir a otras herramientas. El derecho da otras opciones. Y como último recurso se contempla los tribunales, en los que además se espera una demanda importante de casos próximamente", reconoce Martínez.

Por último, sobre la situación de devoluciones online con previa reclamación, el catedrático asevera que "la normativa ya lo acogía". "A nivel nacional y regional tenemos unas leyes de consumo que incluyen los derechos de las compras online. Hay un derecho por ejemplo de desistimiento, la posibilidad de desistir en ese producto en 14 días desde que se recoge ese pedido. Las compras online son más proclives por la gente joven. Y ahora con el confinamiento hemos visto afectadas a las compras online, con la situación de fábricas cerradas, transportistas...", sentencia.

La charla al completo con esta eminencia que desde las 19 horas este jueves ofrecerá una interesantísima charla, puede reproducirse en el siguiente audio.