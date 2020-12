Un altre dia sortirà creu

El futbol és un dels esports on no necessàriament guanya el millor. I si no, que li expliquin al Mirandés, que, de camí cap a casa seguirà preguntant-se com pot ser que ni tan sols hagi tret un punt de la visita a Montilivi.

fitxa GIRONA 1: Juan Carlos, Calavera, Bueno, Bernardo, Luna, Yoel Bárcenas (Bustos 74’), Monchu, Gumbau (Franquesa 84’), Samu Saiz (Ramalho 74’), Sylla i Stuani (Cristóforo 61’) MIRANDÉS 0: Lizoain, Gomez Perera, Trigueros, Berrocal, Letic (Jimenez 45’), Caballero (Moreno 45’), Genaro Rodríguez (Meseguer 45’), Muñoz (Jirka 80’), Martinez (Djouahra 62’), Jackson, Martin GOLS: 1-0 Sylla (31’) | Assistència de Bárcenas. ÀRBITRE: Hernández Maeso i Pulido Santana (VAR). Han ensenyat targeta groga als locals Sylla i Bernardo i als visitants Jackson i Rodríguez.

L'entrenador del Girona, Francisco, ni ha dissimulat a la sala de premsa: "hi ha hagut dies que he marxat satisfet del joc i emprenyat amb el resultat i avui me'n vaig... content".

I és que, més que jugar bé o malament, el Girona avui necessitava guanyar i és el que ha fet. Amb un gol de Mamadou Sylla als 30', ha traduït el domini territorial de la primera meitat -que no de la pilota- i, a la segona, visiblement fos molt aviat, ho ha fiat tot a una línia defensiva de 5 que, per moments, ha estat de 6 quan Sylla s'ha oblidat de la porteria contrària i s'ha convertit en un altre lateral més.

El Girona del primer acte, amb Stuani acompanyant Sylla a la punta de l'atac, ha estat un conjunt que pressionava d'una manera coral, que, sense trobar la fluidesa que tothom voldria, ha estat capaç de moure el rival i buscar els forats i, sobretot, ha estat efectiu.

Sylla ha rebut amb comoditat a la frontal de l'àrea -perquè hi havia 4 defenses pendents només de Stuani- una passada de Bárcenas i l'ha ajustat lluny de l'abast de Lizoain (1-0, 30').

El Mirandés ha arribat alguna vegada però Juan Carlos no ha hagut d'intervenir. Tot al contrari que a la represa, quan el tècnic visitant ha fet tres canvis de cop, ha passat a 3-4-3, ha eixamplat el camp i ha començat a fer girar la pilota a una velocitat que el Girona no podia seguir.

Les bandes semblaven exclusivament territori visitant, els laterals del Girona patien moltíssim a les seves esquenes, la defensa s'anava enfonsant i el mig del camp desenganxant-se per convertir-se en un territori molt permeable.

Juan Carlos ha fet la primera intervenció de la nit als 56' a peus de Moreno, poc abans de què Francisco toqués per primer cop el dibuix. Ha tret a Stuani, molt desapercebut i cansat -feia un mes que no jugava- després del descans, per fer entrar a Cristóforo.

Tot i que l'uruguaià s'ha buidat, el Mirandés tenia el partit en un puny i Juan Carlos ha hagut de tornar a intervenir en un xut de Martín que culminava una contra nascuda després d'un mal xut de Gumbau a l'altra àrea (63') i s'ha lluït amb una estirada a la seva dreta per avortar una rematada de Moreno que, al final, ha estat anul·lada per fora de joc.

Bárcenas hauria pogut estalviar el patiment però ha rematat molt malament de cap una centrada des de l'esquerra de Luna (70'). Després de la tercera intervenció de Juan Carlos, aquest cop amb el peu, Francisco ha fet entrar Ramalho i el Girona ha passat a defensar amb 5. Però ni així.

A 10' per al final, Jackson -que hauria d'haver estat expulsat- no ha sabut rematar a porta buida una pilota que ha creuat l'àrea d'esquerra a dreta i, quan en quedaven 8' per als 90', Jiménez també ha rematat desviat quan ha rebut una centrada a l'esquena de la defensa.

Els últims minuts, el Girona ha estat capaç d'aguantar mínimament la pilota i Francisco ha pogut respirar.