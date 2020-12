Rompe barreras y abre puertas, por una sociedad inclusiva

El próximo jueves, 3 de diciembre, ‘Día Internacional de las Personas con Discapacidad’, desde esta redacción nos hemos anticipado y nos hemos desplazado al Centro Comarcal de Personas con Discapacidad, ‘Las Palmeras’, en la Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual (ADIJ Jódar), para conocer su labor diaria y los proyectos, además de leer el comunicado oficial, elaborado con motivo de la celebración.

Una celebración marcada por la evolución del COVID 19, que ha obligado a adoptar todas las medidas de seguridad para mantener al centro libre de contagios.

Así nos lo manifestaban tanto la secretaria de la asociación, Salvadora Pastrana, como una familiar de los usuarios, Manoli Vílchez, sin poder organizar ninguna actividad, pública y masiva, conmemorativa, pero si visualizar su labor con nuestra presencia, “… Por las circunstancias que estamos viviendo, con la pandemia, no hemos preparado nada, pero si queremos visualizar la labor del centro… En estos momentos tenemos 10 usuarios, en horario de mañana. Por la tarde se da servicio a los alumnos/as, con becas, procedentes de los centros educativos de la ciudad, a los que les aportamos logopedas… Aquí lo tenemos todo muy controlado, con termómetros, geles, distancias, mascarillas… Aquí no se ha dado ningún caso, porque nos obligaría a cerrarlo…”.

Le preguntábamos por la situación del Centro de Atención Temprana solicitado a la Junta de Andalucía, por el que han realizado unas obras, ya terminadas, en colaboración con el Ayuntamiento de Jódar, que, en su día, obtuvieron el compromiso de algunas responsables políticas, para ponerlo en marcha lo antes posible. La secretaria se muestra confiada de que pueda ser al inicio del nuevo año, “… Las obras están, totalmente, terminadas, con todo lo que nos exigían. Eso está a punto de que salga… Nosotros creemos que, cuando entre el año, va a estar solucionado…”.

Momento de la lectura del Manifiesto Oficial, por Salvadora Justicia / Miguel Ángel Latorre

Manoli Vílchez, familiar de uno de los usuarios, explicaba ante nuestros micrófonos, la repercusión, en su vida, de Cristóbal, con una evolución del cien por cien positiva, “… Nuestra familia, desde que Cristóbal entró en ADIJ, ha sido de una cambio del cien por cien, lo que ha aprendido, ha cambiado de persona, porque él estaba en la casa, nada más que encerrado… Y ha cambiado al cien por cien, ha aprendido a leer… con que satisfacción y una alegría. Cuando ha estado confinado, por el COVID, estaba insoportable, en la casa, porque esto es su familia, son como hermanos y muy bien… Animo a los familiares, que tienen a sus hijos en la casa, encerrados, nada más que viendo tele… Que aquí son una familia y se lo pasan muy bien, que se animen a traerlos, porque cambian cien por cien…”.

El momento más emotivo de la visita era cuando le reclamábamos, a algunos de los usuarios a leer los mensajes de motivación, elaborados con motivo de la celebración.

MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hoy 3 de diciembre es el Día Internacional y Europeo de las personas con Discapacidad, fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo el objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Según las Naciones Unidas, las personas con discapacidad son “la minoría más amplia del mundo”. Son mil millones de personas teniendo menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y presentando unas tasas de pobreza altas, tanto si hablamos del primer como del tercer mundo. Las personas con discapacidad además suelen tener menos recursos para defender sus derechos y encuentran obstáculos cotidianos como la discriminación social. Por esto, debemos trabajar para transformar la sociedad, convirtiéndola en una más inclusiva.

Está ampliamente demostrado que una vez eliminados los obstáculos a la integración, las personas con capacidades diferentes participan activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. La accesibilidad y la inclusión son derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son fundamentales para que puedan gozar de sus otros derechos.

La Ley 4/2017 del 25 de septiembre de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, continúa trabajando en este sentido, obedeciendo a la necesaria adecuación a la Convención de Derechos de las personas con discapacidad.

Esta ley reconoce a las personas con discapacidad los mismos derechos que tienen el resto de la población y reorienta las actuaciones públicas hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno y la participación real y efectiva en todos los asuntos, hacia la accesibilidad universal. Proporcionando todos los apoyos necesarios, dando el protagonismo a las personas con discapacidad en el libre desarrollo de su personalidad y en la toma de decisiones de todos los aspectos de su vida.

¿QUÉ PEDIMOS DESDE ADIJ?

v Más accesibilidad. Sin barreras, para mejorar nuestra sociabilidad e independencia.

v Más trabajo para las personas con discapacidad. El trabajo es un lugar para relacionarnos más y para aportarnos mayor autonomía.

v Que las personas no vivan en grandes instituciones separadas de las personas sin discapacidad. Que puedan vivir en un barrio o un pueblo como todo el mundo si lo eligen así.

v Dar ayudas y sobre todo servicios, a las personas con discapacidad y sus familias para que puedan tener una vida digna y autónoma.

v Hacer campañas de comunicación que expliquen a todo el mundo el valor de las personas con discapacidad.

v Atender pronto a las personas con discapacidad cuando son niñas y niños. Potenciando su desarrollo integral y reduciendo así, el grado de afectación de la persona para contribuir a que en su vida adulta sean más autónomos e independientes.

v Acabar con el acoso escolar que sufren los niños y niñas con discapacidad.

v Conseguir que las personas con discapacidad puedan hacer voluntariado.

v Hacer la tecnología accesible.

v Lograr que todas las personas con grandes necesidades de apoyo sean consideradas como personas con todas sus dimensiones y complejidad, recibiendo apoyos para desarrollar todos los aspectos propios de ser persona, tanto los físicos como los emocionales.

v Apoyar a las familias para que todos sus miembros puedan desarrollar su proyecto de vida promoviendo entre ellas un rol activo en la reivindicación de estos apoyos.

Debemos unirnos la sociedad civil, al movimiento asociativo. Verdadero motor en las más de las ocasiones de esta transformación; bajo el lema “Rompe barreras y abre puertas para alcanzar una nueva sociedad inclusiva”, manteniendo el carácter de reivindicación de este día de lucha por la inclusión y por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

¿Crees que vivimos en una sociedad, justa e inclusiva?

¿Queremos que nuestros hijos crezcan en un mundo donde se sientan excluidos o marginados? ¡No!

Queremos que crezcan en un mundo justo, inclusivo, pacífico, en el que la diferencia esté aceptada y valorada. Lamentablemente todavía queda mucho por recorrer para conseguir que el término inclusión se convierta en una realidad consolidada.

Hay pequeñas acciones en el día a día que pueden herir a las personas con discapacidad y a sus familiares.

Imagina entrar a un museo y que te rechacen porque piensen que no vas a entender la explicación. Imagina ir con tus amigos a un hotel y que te digan que tienes que comer en un horario diferente al resto de comensales porque creen que vais a molestar; imagina que quieres formarte profesionalmente y te rechazan por tu forma de hablar o de andar; imagina que entras al cine con tus amigos y todo el mundo te observa y habla de ti; imagina que tu hijo va al parque y otros padres piden a sus hijos que no se acerquen al tuyo porque no le va a hacer bien; imagina que no permiten a tu hijo actuar en una función escolar porque su ritmo no es como el de los demás.

No hace falta imaginarlo, todo esto son experiencias reales de personas con diversidad funcional. ¿Crees que es justo? Si estuvieses en su lugar, ¿te gustaría sentirlo? No ¿Verdad?

La discapacidad es un espejo en el que nadie se quiere ver.

Ayúdanos a mejorar esta situación, cambiando pequeños gestos podemos marcar la diferencia.

La igualdad no quiere decir que todos seamos iguales, o se nos ofrezcan los mismos recursos. Quiere decir que tenemos iguales derechos, oportunidades y responsabilidades para con nosotros y la sociedad.

Para ello, hay de adaptar los espacios, los tiempos… Y, sobre todo, las mentes a cada persona y situación.

Puedes ayudarnos haciendo más fácil lo que ya es difícil, porque nadie está preparado para la discapacidad.

La discapacidad no te avisa de que va a llegar, en todo caso la mejor forma de estar preparado, es valorar la diversidad como parte de lo cotidiano. Valorando a cada persona por lo que puede ofrecer.

No son pobrecitos, no son angelitos, no son especiales, son personas.

¿Hacemos este camino hacia la inclusión y la superación juntos?