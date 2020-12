"Las obras del soterramiento comenzarán a finales de 2021, principios de 2022"

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha asegurado que “me cuesta decirlo, pero es posible que a finales de 2021, 2022, comiencen las obras de soterramiento”. El regidor ha asegurado que como torrelaveguense cuesta creer que por fin será una realidad, pero ha destacado que, por primera vez, los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida al soterramiento de las vías del tren y se está trabajando en el “documento que nos permita elaborar la declaración de impacto ambiental de la obra”.

López Estrada ha sido uno de los invitados del programa Hoy por Hoy Cantabria, que este miércoles, 2 de diciembre, se ha emitido en directo desde la plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega. Punto de encuentro de los vecinos de la ciudad la también conocida como Plaza del grano o Plaza roja, recibe su nombre en honor al Capitán Baldomero Iglesias, quien evacuó al máximo número posible de mujeres y niños que pudo después de que el barco que tripulaba chocara debido a la niebla con un carguero inglés. Baldomero Iglesias falleció aquel día, 21 de Julio de 1884 en el naufragio de su barco vapor-correo llamado Gijón, un hecho hecho que conmocionó a la localidad en la que naciera, que bautizó con su nombre la plaza situada a los pies de la hoy Iglesia de la Virgen Grande.

Junto a López Estrada, por el programa ha pasado, el consejero de obras públicas, José Luis Gochicoa, que ha destacado algunas de las obras que su departamento desarrolla en la comarca, como el proyecto del vial Viveda-Barreda que está "muy avanzado" y se prevé pueda iniciar los trabajos de licitación y que las obras puedan comenzar en 2021. El nuevo vial tendrá una longitud de 2 kilómetros, el presupuesto rondará entre 2,5 y 3 millones de euros y el plazo de ejecución será de año y medio a dos años.

También de proyectos de futuro hemos hablado con el concejal de obras, José Manuel Cruz Viadero, que ha resaltado el proyecto de mejora de la Intersección del Barrio Covadonga, entre la calle Julio Ruiz Salazar y la rotonda de Mies de Vega, que está ejecutando Cannor por un importe de 94. 294 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Además ha destacado el inicio de las obras, en enero de 2021 de la remodelación de la Plaza Covadonga.

Por otra parte, durante el programa, hemos hablado con los responsables de medio ambiente, José Luis Urraca y de dinamización poblacional, Jesús Sánchez. Además, David Ceballos, uno de los arquitectos que ha elaborado el proyecto de Tecnoteca que se ubicará en la zona de El Valle, nos ha detallado cómo se está diseñando este nuevo recurso para los jóvenes del municipio.

A lo largo del programa en directo desde Torrelavega hemos recorrido algunos de sus lugares más emblemáticos. Nuestra primera parada ha sido en el obrador con más nombre y reconocimiento, que traspasan fronteras. Obrador y confitería porque así comenzó, en el año 53, Luis Santos, la profesión de chocolatero y elaborador de confites para unos años después hacerse con la primera cámara frigorífica que le permitió comenzar a elaborar hojaldre. Desde entonces, en Consolación 26 se elaboran las polcas, las almendradas y como no, las famosas tartas de hojaldre de Santos. Luis Santos nos ha contado como su padre sacó el negocio adelante, con mucho trabajo y como él desde que asumió esa responsabilidad no ha permitido rebajar ni un ápice la calidad. Su hijo, también Luis Santos, también trabaja en el obrador en el que muchos días desde las diez de la noche se empieza a funcionar porque para las dos de la tarde tienen que estar listos todos los encargos, siempre producto del día, para que el hojaldre no pierda frescura ni sabor.

Luis Santos en su obrador. / Cadena SER

Después nos hemos desplazado hasta el Barrio Miravalles. Allí hace 26 años que Víctor Iglesias abrió el gimnasio Kronk. Ha sido entrenador de muchas promesas del boxeo, chavales muy valiosos que luego no llegaron lejos por su falta de compromiso. Durante mucho tiempo deseo entrenar a alguien tan comprometido y con las ideas tan claras como Sergio Garcia “El Niño”, así que para él es una culminación de un proyecto profesional.

Victor Iglesias, entrenador de "El Niño". / Cadena SER

El cuatro veces campeón de Europa e Iglesias son casi un todo, juntos aspiran a defender el título continental el 19 de diciembre tras varios aplazamientos. De los 32 combates disputados por el niño, no ha perdido ninguno y ha conseguido 13 Kos pero aún le queda para llegar a lo más alto, salir victorioso frente al boxeador armenio Andranik Hakobyan. Si lo logra se pondría al nivel de boxeadores como Javier Castillejo y no será por dedicación ni entrega, su entrenador lo resalta una y otra vez, El Niño sabe cual es su objetivo y va a ir a por él con todas sus fuerzas.

Rabas y blanco en el Villa de Potes. / Cadena SER

La última parada, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la hora ha sido en el bar Villa de Potes. Un clásico centenario en la Avenida Bilbao en el que todavía sirven blanco de solera y donde no se puede dejar de pedir una de rabas. Vicente su propietario nos ha contado que gracias a que son un referente y a que tienen terraza todavía pueden trabajar algo, aunque no niega que son meses difíciles para todos los hosteleros.