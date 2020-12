Els Mossos fan servir gossos en desnonaments per trobar gent oculta

La Unitat Canina dels Mossos verifica en alguns desnonaments que ningú es quedi amagat dins de l'habitatge i el pugui reocupar. És un dels serveis que fan igual com el de recerca de persones perdudes, que ha anat a més, a diferència de la feina de buscar explosius. Amb la pandèmia no han d'anar a concerts, congressos o grans actes polítics on els gossos busquen la presència d'aquestes substàncies.

Quan la comitiva judicial executa un desnonament, la Brigada Mòbil o els agents de l'Àrea de Recursos Operatius dels Mossos entren a l'habitatge o a l'edifici desallotjat i comproven que no hi quedi ningú. En alguns d'aquests casos requereixen també la presència de la Unitat Canina perquè els gossos especialitzats en la recerca de persones certifiquin amb el seu olfacte que tothom ha marxat. Ho ha explicat a SER Catalunya el sotscap de la unitat, Ramon Benito amb 28 anys d'experiència com a guia:

Hi ha setmanes que fan tres serveis en desnonaments i d'altres dos o cap. No ho fan per iniciativa pròpia, sempre depenen de si els requereixen. Una de les feines que han vist incrementar durant aquests mesos és la recerca de persones extraviades, sobretot en zones rurals o a l'entorn de la ciutat. Tenen gossos de venteig especialitzats en detectar la presència humana a través de l'olor que hi ha a l'aire. Els de rastreig, que es mouen per l'olor d'una peça de roba per exemple, són més difícils de fer treballar perquè de vegades han passat un o dos dies i la zona pot estar molt trepitjada.

Un dels serveis més habituals que fan els gossos ensinistrats és la feina preventiva de detecció d'explosius en esdeveniments multitudinaris com partits de futbol amb públic, concerts, congressos o actes polítics. Però amb la pandèmia s'han hagut de restringir les grans aglomeracions i també aquest tipus d'actes. Si l'any passat van fer uns 2.000 serveis de detecció d'explosius o amenaces de bomba, enguany amb la Covid 19, han baixat a uns 700.

Els Mossos tenen actualment una cinquantena de gossos ensinistrats, tant a la seu central a Egara com a cada demarcació. La vida laboral d'aquests animals és d'uns 9 anys i estan especialitzats en recerca de drogues, diners, armes, persones i explosius. L'ensinistrament és continu i el guia i el gos es complementen de tal manera que els animals fan uns gestos molt concrets per explicar als policies el que han trobat. Els d'explosius s'asseuen, els de drogues, armes i diners graten i els de persones borden per alertar al guia si és més lluny.

La recompensa per aquests gossos és el joc que fan amb el guia amb un "xurro", unes espècie de mànega. No els donen mai menjar, a diferència del que fan els particulars durant els ensinistraments. El motiu és que s'han de centrar en la seva feina i evitar distraccions si en un escorcoll en un pis, per exemple, hi ha menjar.

Actualment hi ha un grup de futurs guies de la Unitat Canina que estan fent el curs d'especialització a l'Escola de Policia de Mollet del Vallès. Quan els animals es jubilen poden acabar a casa del seu instructor. Alguns són comprats, altres venen de donacions o de la gossera i la raça no és un factor determinant per ser bons agents canins de policia.