Arzalluz: "Uno de los retos durante a pandemia está siendo humanizar el trato al paciente"

¿Cómo actuar cuando no ha suficientes respiradores para todos los pacientes que lo necesitan? ¿Y quien tiene prioridad ante un trasplante? ¿Puede un médico negarse a hacer una prueba que pide un paciente insistentemente pese a que considere que no está indicada? ¿Es siempre lícita la sedación de un paciente a sabiendas de que le acorta el tiempo de vida?

Son sólo un puñado de los muchos dilemas éticos a los que se enfrentan de forma cotidiana los profesionales de la sanidad. En ocasiones incluso con la necesidad de tomar decisiones inmediatas, lo que implica la necesidad de tener previamente alguna herramienta que pueda guiarles en estos momentos. Incluso cuando las decisiones pueden tomarse con calma la existencia de una serie de recomendaciones y, más aún, de un grupo de expertos que analicen los casos y emitan su criterio es una garantía de buenas prácticas, tanto para los profesionales como para los pacientes. Esta es la labor de la Comisión de Ética de Castilla y León, de la que hace poco más de un mes ha entrado a formar parte Evaristo Arzalluz, gerente del Hospital de los Santos Reyes de Aranda, nombrado por la consejera de Sanidad.

En este tiempo ya ha tenido la oportunidad de enfrentarse al análisis y aportación de criterio de varios documentos enviados por la propia administración sanitaria. Entre ellos, como ha explicado Arzalluz en una entrevista en Hoy por Hoy Aranda, uno de los últimos, que se han difundido entre los profesionales esta misma semana, se ocupa de los protocolos de actuación para atender pacientes covid y afrontar los retos que está planteando la pandemia al sistema sanitario. En él se abordan cuestiones como el establecimiento de prioridades en la toma de decisiones hasta el dilema de cómo equilibrar la atención a los enfermos covid y el resto de las patología.

Una de las cuestiones que se planteó desde los primeros momentos fue la dureza de la soledad en la que tenían que vivir esta enfermedad los afectados, algunos incluso hasta en el momento de la muerte. Por eso Arzalluz subraya especialmente que estos meses de pandemia han obligado a todo el sistema a hacer un esfuerzo mayor por humanizar el trato a estos pacientes, más allá de su asistencia sanitaria.

Arzalluz ha subrayado, en cualquier caso, que los informes que emite este órgano asesor son siempre orientadores, y en ningún caso vinculantes, por lo que, en los casos concretos la decisión final siempre es del profesional. Pero el gerente del hospital Santos Reyes advierte de que resulta arriesgado, tanto para la propia administración sanitaria como para los profesionales, obviar los criterios de la comisión y actuar al margen de sus recomendaciones. Y es que la independencia de sus miembros, que no perciben ninguna retribución por esta tarea, es una garantía de que su labor solo busca el bien de pacientes y profesionales.

Aunque la pandemia ha dado relevancia a cuestiones como el aislamiento de pacientes al final de la vida o la priorización de recursos que en ocasiones han sido escasos, bien fueran camas de hospital o respiradores, Evaristo Arzalluz considera que el gran reto para el sistema sanitario, que es la equidad en el trato sanitario a la población, está bastante bien resuelto en Castilla y León. “A mí me emociona comprobar que tienen el mismo derecho a una atención sanitaria un inmigrante que acaba de llegar, o una persona que apenas ha cotizado que el presidente de la comunidad o el alcalde del pueblo” asegura. “Es una circunstancia que nos parece normal, y no lo es, porque no ocurre en muchas partes.”