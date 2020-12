El sector del autobús, otro de los grandes damnificados por la pandemia

Son muchos los sectores que se han visto damnificados por la pandemia. Esta es una crisis que no entiende de fronteras ni de negocios, y en una gran cadena o círculo como es la vida, la caída de algunas fichas contagian -y nunca mejor dicho- un gran efecto dominó en el que sobrevivir es complicado. Uno de los sectores que ha tenido que enfrentarse a esta dura crisis es el del autobús. No hay viajes. Tampoco excursiones de mayores o pequeños. Apenas bodas. Solo se quedan con lo ya programado, desplazamientos para empresas y rutas escolares. Pero eso no es suficiente para sacar adelante a un buen número de trabajadores y sufragar el coste de grandes vehículos que necesitan mantenimiento, y que son costosos.

Esta realidad la hemos repasado este jueves en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Aranda. Porque el sector del autobús se ha visto altamente afectado por la situación, y pide una ayuda más que necesaria. Ya se manifestaron el pasado martes en Madrid en una gran concentración en la que evidentemente hubo presencia ribereña. Ahora espera que alguien les escuche. Esta realidad es la que también comparten Fernando Dávila (Clemente) y Alberto Meabe (Patri). Dos de las firmas más reconocidas en el transporte ribereño, que preguntados por la situación son muy claros.

"Los recursos se nos acaban. La previsión que teníamos no se ha cumplido, y al final ves que tus impuestos siguen viniendo, que los coches siguen parados, y no eres pesimista sino realista. No sabemos hasta cuándo. Se gestiona pensando de que en un futuro en la primavera podamos hacer viajes, pero la previsión es que no se piden ni presupuestos. La gente está sin ganas de meterse en líos ni en complicaciones. Si la gente no viaja, no podemos mover los vehículos", afirma Dávila.

"El problema nuestro es que los coches son muy caros. Los compras por renting y eso no te lo perdonan. Ingresos mínimos y gastos grandes, y a la larga cuando esto empiece a moverse, nuestro negocio es de constante renovación vamos a tener que pagar los créditos que ahora estamos pagando. No nos sentimos escuchados. Pedimos moratorias y te dicen que lo piensan pero nadie hace nada al respecto. En el transporte escolar por ejemplo hay una vida últil, cada vez se exija más que la edad sea menor y a eso no tenemos respuestas", añade Meabe.

Ambos se han mostrado muy críticos porque no piden préstamos, sino ayudas. Afirman no tener salida, ven el futuro muy negro porque viven de un sector como el turismo que está absolutamente parado. Reconocen miedo, y solo piden que el futuro sea más prometedor y que alguna administración pueda entender su situación y ayudar a que su día a día sea, nunca mejor dicho, más llevadero.

La charla al completo con los gerentes de ambas empresas de autobús puede reproducirse en el siguiente audio.