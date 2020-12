El juez del caso Púnica suspende las declaraciones del ex alcalde de Castelló, Alfonso Bataller

El juez del caso Púnica ha suspendido la toma de declaración como investigado del ex alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, por supuestamente contratar a la trama para mejorar su imagen en medios y redes sociales con cargo a los fondos públicos.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha optado por suspender las comparecencias previstas para hoy por problemas en la citación, entre ellas la del ex alcalde de Castelló, Alfonso Bataller. Además, el juez también ha citado al ex concejal del PP de la capital de la Plana, Juan José Pérez Macián, y a dos ex asesoras, Cristina Querol y Paloma Aguilar. Según el auto, están investigados por la contratación de trabajos de reputación personal destinados al ex alcalde de la capital de la Plana, y su financiación a través de fondos públicos. El texto judicial también advierte que para ocultar el pago del gasto personal de Bataller por el ayuntamiento, adjudicaron un contrato, que simuló una campaña de publicidad, a través de la empresa MADIVA.

También acordaron financiar el trabajo de reputación de forma encubierta, mediante la contratación de otra de las empresas implicadas en la trama, MADIVA para la inserción de dos banners, que tenían por objeto crear una campaña ficticia que se denominó Pasión por Castellón. Una campaña que se contrató por un coste de 23.400 euros sin IVA, desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015, según el auto. En la causa también consta otra hoja de servicios, que el consistorio pidió a la empresa MADIVA por un importe de 18.000 euros al mes sin IVA para mejorar la reputación online.