Borja Valle abandona Bucarest por impagos

El infierno de Borja Valle en Bucarest ha llegado a su fin. El ex jugador del Deportivo, que emprendió un nuevo reto profesional este verano para jugar en el Dínamo de Bucarest de la mano del gallego Alex Couto, ha puesto punto y final a su aventura rumana. Desde su llegada en septiembre, Borja Valle no recibió ni un euro en su cuenta por parte del Dínamo. Una situación insostenible que provocó el divorcio abrupto de las últimas horas. El ex capitán del Deportivo, tras comprobar que la situación no haría otra cosa que empeorar, hizo una reclamación al club amparado en un artículo del reglamento de contratos FIFA. De esta manera, el reloj empezó a contar para el Dínamo de Bucarest, que tenía subsanar la deuda con el jugador para evitar que el contrato se anulase. El plazo de quince días expiró ayer (miércoles) a las 12 de la noche "y a esa hora no hubo ningún ingreso en la cuenta", explican fuentes cercanas al jugador a Radio Coruña. Es más, el Dínamo ni siquiera contestó al requerimiento.

Desbandada en Bucarest

A la mala situación financiera se unen los pésimos resultados del Dínamo de Bucarest. El equipo rumano está en puestos de descenso, aunque Valle logró buenos registros con cinco goles y una asistencia en los nueve partidos que disputó. La marcha de Valle no será la única en el equipo, Isma Lopez ( ex del Sporting o Tenerife) también ha solicitado la rescisión de contrato. En los próximos días también lo harán otros jugadores como René o el ex del Deportivo Abdoulaye Ba. "Todo el mundo se está acogiendo a este derecho", explican a esta redacción.

¿Regreso al Depor?

"Por ahora no hemos pensado a dónde ir. Lo único importante fue desligarse", insiste su entorno. Valle, que siempre mostró su amor al Deportivo, vería con buenos ojos una nueva etapa en A Coruña. Sin embargo, la dirección deportiva coruñesa no se ha planteado hasta la fecha inciar negociaciones para su incorporación. Un futbolista del gusto de Fernando Vázquez, que en su etapa en A Coruña lo llegó a alinear como mediocentro.