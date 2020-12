Ayuso anima a "armonizar los impuestos" como el resto de la Unión Europea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este jueves que haya que armonizar los impuestos con el "desastre independentista" y se ha preguntado por qué Unidas Podemos no pide que se armonicen "como el resto de la Unidad Europea" (UE). Lo ha dicho Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Isa Serra, sobre cuándo va a presentar el Ejecutivo madrileño los presupuestos de 2021.

La presidenta Ayuso ha argumentado que impuestos como el de donaciones o el de patrimonio no están en otros países de la UE. "¿Por qué no me pide que armonicemos los impuestos con ellos?", le ha preguntado Ayuso a Serra, en alusión al acuerdo sellado con ERC en el marco de la negociación presupuestaria de 2021 para armonizar algunos tributos como el de patrimonio, que en Madrid está bonificado.

"No sé en qué momento decidieron no gobernar y no representar a los ciudadanos en esta Asamblea y dedicarse a devolverles los favores a sus socios independentistas y al entorno político de ETA que es Bildu", ha agregado Ayuso. Serra ha recordado a Ayuso que "para gobernar se necesitan presupuestos" (la Comunidad tiene prorrogados los de 2019 y trabaja en la presentación de los de 2020).

Para que los mismos sean "parte de la solución y no el problema", la portavoz de la formación morada ha indicado que se necesitan unas cuentas que protejan los derechos y para eso "hay que acabar" con el "paraíso fiscal para millonarios", que considera que es la Comunidad de Madrid.

Ha aseverado que "si tuviéramos un sistema fiscal más justo" se podrían recaudar 6.000 millones de euros al año, y con ello acabar con las listas de espera en la Sanidad o aumentar las prestaciones de dependencia para los mayores.

Ayuso le ha contestado a Serra que lo que va a conseguir el Gobierno central con la armonización es que las grandes empresas se vayan a otros países, y ha aseverado que "numerosas empresas se están empezando a ir de Cataluña" y han venido a Madrid "huyendo de ustedes". "Cuando se mata el incentivo, se acaba la iniciativa", ha señalado Ayuso, que ha añadido que "todas las medidas de Madrid nos han convertido en un paraíso, pero de libertad, no fiscal".

Más Madrid ironiza con que un módulo de Soto termine con el nombre de Ayuso

El pleno de la Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves una nueva bronca entre la líder regional de Más Madrid, Mónica García, y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, después de que la parlamentaria ironizara con que en unos años "un módulo de la cárcel de Soto del Real" podría terminar llevando "el nombre" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El enfrentamiento se ha producido en una pregunta de García sobre la contratación pública de emergencia realizada por el Gobierno regional durante la pandemia, en la que la parlamentaria ha arremetido contra Ayuso por la construcción del hospital de emergencias Isabel Zendal.

García ha mencionado en su pregunta las declaraciones del dirigente del PP Teodoro García Egea, que auguró que en un futuro el hospital Isabel Zendal llevará el nombre de Ayuso. "Tengan cuidado no vaya a ser que lo que lleve su nombre sea un módulo de Soto del Real", ha dicho la diputada en el hemiciclo, por lo que ha sido reprendida por el presidente de la Cámara, Juan Trinidad.

García ha cargado contra los gobiernos del PP y aprovechar la crisis sanitaria para poner en marcha esta vía de contratación "opaca y corrupta", entre ellos, el nuevo hospital, que se ha convertido en "un sumidero de millones" y "un almacén que tiene más hormigoneras que sanitarios".

Pero el consejero de Hacienda ya había encendido el tono de la pregunta al responder a García que si "mantiene su deseo de ser abatido a balazos", en alusión a la bronca de hace varios plenos, después de hacer un gesto con la mano simulando una pistola.

Trinidad ha recriminado su afirmación a Fernández-Lasquetty, a quien ha recordado que la Asamblea está tramitando el expediente sancionador a García que había solicitado el PP por esa cuestión. El presidente de la Cámara ha instado a los diputados a que mantengan el respeto "y la educación", pese a la discrepancia política.

"Decir el supuesto de que Díaz Ayuso va a tener su nombre en un módulo de una cárcel no es mantener el respeto", ha sostenido Trinidad, que ha espetado a Mónica García que también "tenga cuidado", que ha provocado las quejas del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. "En todos los plenos nos llaman a este lado de la bancada etarras y no es una suposición", ha aseverado Mónica García.