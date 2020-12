En los tiempos que corren se hace difícil salir de la rutina diaria del paseo. Las medidas que se encuentran en vigor en la provincia de Palencia dejan un margen muy estrecho para lograr desconectar del día a día a través de actividades seguras, sanitariamente hablando. La cultura nos ofrece una serie de posibilidades muy interesantes, aunque muchas menos de las que, en otras épocas, se solían llevar a cabo.

Por suerte, en Palencia, en estos momentos contamos con una programación de actividades, al igual que sucedió en verano, ya que el Ayuntamiento de la capital ha apostado por la cultura y ha mantenido la temporada del Teatro Principal, pero con una capacidad muy limitada. Así nos podemos resarcir de lo ocurrido en septiembre cuando se tuvo que suspender el Festival de Teatro Ciudad de Palencia a causa de las limitaciones de aforo que, de la noche a la mañana, impuso la Junta de Castilla y León debido a los malos datos de la evolución de la pandemia.

Para mi gusto, es todo un acierto que se lleven a cabo estas iniciativas, ya que permiten oxigenar nuestras mentes a través del arte y desviarnos, un poco, de lo rutinario. También, en este tiempo, se ha demostrado que los cines y los teatros son lugares seguros porque todo el mundo está con mascarilla, se respeta la distancia de seguridad, está prohibido comer o beber, se higienizan las salas con mucha frecuencia y cuentan con sistemas de ventilación potentes. Esto ha provocado que no se haya detectado ningún brote vinculado a estos espacios.

La familiaMargareto también ha apostado por mantener el multicine Avenida, a pesar de que las butacas que pueden vender son muy pocas y, casi seguro, que tienen que poner dinero de su bolsillo. Pero su ímpetu les lleva a seguir luchando para que podamos tener otras posibilidades que no sea ir calle mayor arriba y calle mayor abajo. Se merecen, como siempre, un fuerte aplauso y que les apoyemos enérgicamente, ya que nos demuestran día a día que les mueve más el corazón que la cabeza.

Otro acierto, para mí, es la celebración, coincidiendo con el americano Black-Friday, del Showpping Day de Palencia y, además, inaugurar la iluminación navideña al unísono. Para algunos ver las calles abarrotadas de gente piensan que es un grave error, porque lo pagaremos en el futuro con más contagios. Yo estoy convencido que no va a ser así, ya que vi a la gente manteniendo lo más posible las distancias de seguridad, usando mascarillas en todo momento y respetando los aforos de los establecimientos, aunque hubiese una larga cola.

Creo que necesitamos ir poco a poco recuperando cierta normalidad, eso sí, manteniendo las medidas que sean necesarias, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra salud mental también está en riesgo y conviene tener válvulas de escape que nos liberen de las tensiones de estos meses, pero no de una forma abrupta como en la desescalada de la ola anterior, en la que parecía que no había un mañana y había que recuperar todo el tiempo perdido de golpe.

Para terminar, me gustaría comentar que esta situación, a mi modesto entender, está teniendo un efecto positivo, ya que al no poder desplazarnos a otras comunidades, podemos conocer mejor nuestra provincia y nuestra comunidad, que tienen una riqueza patrimonial y cultural de primer orden. Aprovechemos esta situación para visitar nuestros pueblos, nuestros museos, nuestros castillos, nuestros monasterios, nuestras iglesias, nuestras murallas, nuestros palacios, nuestras salas de exposiciones, etc. Es la mejor elección que podemos hacer, se lo aseguro.

Muchas gracias por su atención y recuerden ser responsables y respetar todas las medidas de seguridad sanitarias, para poder tener más cerca un futuro a nuestro gusto.