Premi nacional del CSIC a dos alumnes de batxillerat del Col.legi Santa Maria de Vila-real

Dues estudiantes de 1r de Batxillerat del Col·legi Santa Maria de Vila-real han aconseguit el 1r premi en el XXXII Congrés Joves investigadors, el més prestigiós d’Espanya a nivell juvenil, organitzat per l'Institut de la Joventut, el Ministeri d'Universitats i el CSIC.

Alba Serrano i Patricia Marco, alumnes que cursen la modalitat científica de 1r de Batxillerat, van exposar davant del jurat del certamen el seu projecte titulat " Triops Cancriformis : com sobreviure al canvi climàtic”. La investigació, que vacomençar el curs passat, estudia les causes per les quals hi va haver espècies que vansobreviure als diversos canvis climàtics del nostre planeta. Concretament, el treball es basa en la fesomia i les característiques biològiques del Triops Cancriformis, un crustaci que ostenta el títol de ser viu més antic de la Terra.

La hipòtesi que defensa el treball és que aquesta espècie ha sobreviscut gràcies a la resistència dels seus ous. Per demostrar la seua tesi, les alumnes del centre vila-realenc han criat en cautivitat exemplars del crustaci i, a més, han col·laborat amb el Servei Central d’Instrumentació Científica de l’UJI per tal d’estudiar-ne la morfologia.

Cal recordar que la investigació de les alumnes del Col·legi Santa Maria ja va triomfar el febrer passat en un altre certamen d’investigació científica i tecnològica celebrat a Barcelona, la XXI Exporecerca Jove , on van aconseguir ni més ni menys que 3 guardons: el reconeixement "Ciència en societat”, el Premi Consell Superior d’Investigacions Científiques atorgat pel CSIC i el premi especial Bruno Gotsens.

A més, un esment especial mereix el fet que el centre vila-realenc haja col·laborat amb l’Ajuntament de Vila-real en la darrera edició de la Fira Destaca’2000 o haja estat col·laborador i guanyador en diverses edicions del Mes de la Sostenibilitat o de les Jornades d'Intercanvi d'Experiències en Educació Ambiental. La investigació de les joves ha rebut molt bones valoracions per part del jurat del XXXII Congrés Joves investigadors. A més de destacar la joventut de les investigadores, han elogiat la metodologia de treball i els resultats a què s’ha arribat.

Però el recorregut del projecte no acaba ací, ja que el treball ja està seleccionat per concórrer al juny de 2021 a la New York Genius Olympiad. Enllaç del video de l’exposició del treball: https://youtu.be/SuEPkm8DhFo enllaç per a més info: http://www.injuve.es/prensa/noticia/el-instituto-de-la-juventud-premia-la-excelencia-de -los-estudiantes-de-eso-bachillerato-y-formacion-profesional http://www.injuve.es/prensa/noticia/el-xxxii-congreso-jovenes-investigadores-se-celebr a-online