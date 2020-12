Mireia Belmonte y Lidón Muñoz buscan en Castellón sus cuatro billetes para Tokio

Mireia Belmonte, cuádruple medallista olímpica, tratará de sellar este fin de semana sus primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio en un Trofeo Internacional de Castellón, en el que la badalonesa buscará la clasificación en las pruebas de 400, 800 y 1.500 libre, así como en la de los 400 estilos.



Para ello, la nadadora del UCAM Fuensanta no sólo deberá lograr la mínima fijada por la Federación Española, sino además ser la primera española clasificada en cada una de sus pruebas, ya que en Castellón tan sólo se pondrá en juego un billete por distancia.



Belmonte, que no participó en los recientes Campeonatos de España de piscina corta para preparar esta cita, intentará lograr el sábado sus dos primeros billetes para la capital japonesa en los 400 y 1.500 libre.



Dos pruebas en las que Mireia Belmonte, que deberá nadar en 4:07.90 los 400 y en 16:32.04 los 1.500, tendrá como su principal rival en la lucha por la plaza olímpica a su compañera de entrenamientos Jimena Pérez.



Un día después, el domingo, Belmonte buscará la clasificación en los 400 estilos, prueba en la que fue medalla de bronce en los Juegos de Río 2016, y en los 800, distancia en la que se colgó la plata en 2012 en los Juegos de Londres.



Si en los 800, una distancia que deberá nadar en un tiempo de 8:33.36, Jimena Pérez volverá a ser la principal amenaza de Belmonte, en los 400 estilo, para los que se pide un crono de 4:38.53, la lista de rivales se ampliará con la presencia de Catalina Corró, Paula Juste o Alba Vázquez, vigente campeona mundial y plusmarquista universal júnior de la distancia.



No será, sin embargo, hasta el próximo mes de marzo en los Campeonatos de España de piscina larga, la segunda cita fijada por la Federación para lograr la clasificación, cuando Mireia Belmonte busque el billete para Tokio en las otras dos pruebas de su habitual programa, los 200 estilos y los 200 mariposa, prueba de la que la que es la vigente campeona olímpica.



Igualmente tratará de lograr en Castellón el pasaporte olímpico Jessica Vall, que dirimirá un vibrante duelo en los 100 y 200 braza con Marina García en busca de la plaza para Tokio.



Tampoco faltará a la cita Lidón Muñoz, la gran triunfadora de los pasados Campeonatos de España de piscina corta en los que se colgó diez oros, y que buscará en su ciudad natal el pasaporte olímpico en las pruebas de 50 y 100 libre.



En la categoría masculina, todas las miradas estarán centradas en Joan Lluis Pons, que buscará la clasificación en los 400 estilos, la prueba en la que logró una espectacular cuarta posición en los Mundiales de Gwangju 2019



Pons, que en su estreno olímpico en 2016 fue finalista en la prueba larga de estilos, nadará también en Castellón los 200 mariposa.



Por su parte, Hugo González, buscará el billete olímpico en las pruebas de los 100 espalda y los 400 estilos.