Fernando Vázquez no entiende "la polémica" con los tres centrales

Sereno y calmado con el liderato de su equipo, el entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, analizó el duelo ante el Pontevedra en Pasarón en su habitual rueda de prensa previa a los duelos. Pero lejos de enfocarse en el rival, Vázquez se pasó buen a parte de la media hora que dura la comparecencia hablando de fútbol y de sistemas de juego. Reivindica el de Castrofeito la dignidad de una formación de tres centrales que ha querido desligar de la fama de sistema ultradefensivo.

“Jugar con tres atrás no significa que yo quiera ser mas o menos defensivo. No significa nada. Si juegas con tres atrás tus laterales tienen una función diferente. Van y vienen. No importa y no debería ser criticable. Qué mas da”, aseguró el entrenador blanquiazul, que rescató su sistema fetiche ante el Guijuelo hace un par de jornadas, volvió a emplearlo en Riazor ante el Rácing y medita usarlo de inicio ante el Pontevedra.

“Estoy sorprendido por que me interroguéis tanto por los tres centrales en todo caso, en la temporada actual no es un sistema que utilizara yo... lo use como recurso pero estaba jugando con linea de cuatro. No se donde está la interrogante o si hay algún problema por eso”, se defendió el míster del Dépor que asegura no estar ofendido ante quienes catalogan la formación como algo propio de equipos pequeños. “Me parece una crítica absurda y de poco conocimiento futbolista. Me siento en la libertad de poder usarlo. Y no es para jugar peor ni defender más...”, insistió el entrenador.

Repite convocatoria

Fernando Vázquez ha repetido la convocatoria que presentó ante el Rácing de Ferrol. El técnico gallego ha citado a los mismso veinte jugadores para enfrentarse al Pontevedra en Pasarón. Keko, Miku y Derik Osede son las únicas bajas con las que afronta el duelo el Dépor. Vázquez aseguró que los tres empezarán a trabajar con el grupo de forma parcial la próxima semana, aunque es probable que no jueguen más en lo que resta de año. El Deportivo cerrará el 2020 con el partido ante el Celta B en Riazor y con el duelo de Copa del Rey frente al Ejido.