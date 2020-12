Classe magistral de resiliència

L'adrenalina fa miracles i demà ja serà un altre dia, venia a dir Sonja Vasic després del partit contra Famila Schio per explicar com es poden anotar 16 punts -inclosos els 4 decisius- i agafar 6 rebots després de lesionar-te a la cuixa al primer quart del partit, patir un atropellament al genoll, sobreviure a pista durant 31' i contribuir decisivament a la victòria del teu equip contra el rival més directe en la lluita per accedir a quarts de final de l'Eurolliga.

classificació Equip V D Dif Ekaterinburg 3 0 +82 Spar Girona 2 1 -19 Schio 1 2 -22 Riga 0 3 -39

I això ha estat l'Uni, un tractat de resiliència amb potes al servei d'una causa difícil d'afrontar quan una de les teves jugadores claus ha de veure el partit des de la banqueta, lesionada (Eldebrink), una altra juga visiblement condicionada (Vasic) i els àrbitres et cusen a faltes el dia que vas més curt d'efectius.

Han començat endolladíssimes les italianes, que han arribat a tenir un +5 només començar (10-15) amb una Gruda imparable en la mitja distància i la pintura (10 punts en 9’) i també Sottana (7 punts en 7’).

L’Uni, malgrat tot, no li ha perdut mai la cara al partit i, a partir d’una millor defensa, ha aconseguit arribar al final del primer quart per davant (23-21) i fer una estrebada important al segon, on ha aconseguit un màxim avantatge de 9 punts (32-23 i 46-37).

Entre el final del primer quart i l’inici del segon, el parcial ha estat de 12-0 i les italianes s’han passat 6’ sense anotar. La sequera l’ha trencat Gruda amb un bàsquet molt forçat que indicava la nova tendència que ha agafat el partit, amb les defenses més ajustades –l’Uni ha alternat la defensa zonal amb l’individual- i els atacs més posicionals.

El partit s’ha estabilitzat amb les gironines sempre han anat per davant amb rendes còmodes. L’Schio s’ha arribat a situar a només 3 punts (39-36) però amb un triple de Ferrari sortint de bloqueig i un bàsquet de 2 d’Elonu en transició després de robar la pilota han tornat a posar les coses al seu lloc.

La mala notícia han estat les 3 faltes de Gray però semblava que la situació es podria gestionar amb una certa comoditat quan després d'un gran recital anotador de María Arújo i de 4 punts seguits de Laia Palau l'Spar Girona obtenia la màxima renda a l'equador del tercer quart (55-45). La base catalana somatitza com poques els partits i avui tenia clar que havia d'anotar.

Però l'equip ha entrat en una crisi i les italianes, a partir de la connexió entre Achonwa i Gruda (43 dels 81 punts de l'equip) han aconseguit un parcial de 2-15 que ha posat les gironines contra les cordes. Malgrat tot, s'ha acabat el quart per davant de marcador i en l'últim no hi ha hagut respir.

Del 61-62 hem passat al 64-62, del 69-65 al 69-70 i després d'un 2+1 de Labuckiene -sobèrbia amb 14 punts, 7 rebots i 2 taps- s'ha passat al 76-71 que ni molt menys ha estat definitiu.

A poc més de 3 minuts per al final, Alfred Julbe, s'ha quedat sense Chelsea Gray, a qui han pitat una cinquena falta indecent i el marcador s'ha tornat a equilibrar: 79-79.

Amb empat a 81 Vasic ha anotat i al temps mort Julbe ha decidit apostar per la defensa, no fer falta... i, com ja va succeir en l'última possessió del partit inaugural contra TTTRiga, l'atreviment ha tingut premi.

En l'últim atac les italianes també han apostat per no fer falta i Vasic els ha clavat el 85-81 definitiu a falta de 9 dècimes i ha tret un tir addicional de falta que no ha anotat. Ja no importava.

L'Spar Girona tanca la primera fase de l'Eurolliga en segona posició de grup amb dues victòries molt treballades contra els dos rivals directes i anirà a la segona bombolla, encara per determinar, amb una victòria de marge sobre Schio i dues sobre Riga mentre Ekaterinburg, que avui ha apallissat les letones, està a un altre nivell.