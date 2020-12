Enganchadas por un hilo

Se trata de una iniciativa del Área de Cultura de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, para visualizar el trabajo de las mujeres bolilleras de la comarca, que esta Navidad va a engalanar las plazas de cuatro municipios, La Guardia, Torres, Bedmar y Garcíez y Jódar, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén.

Hablamos con la técnica-coordinadora del Área de Cultura de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, Cristina Vico y representantes de los cuatro grupos de bolilleras y la monitora del taller de pintura del Centro de Participación de Personas Mayores de Jódar (CPAPM de Jódar), M.ª Carmen Sánchez.

Cristina Vico, nos explicaba el objetivo principal del proyecto, “… Visibilizar a las mujeres bolilleras de nuestra comarca. Se ha hecho en cuatro pueblos, donde hay asociaciones de bolilleras, aunque se trata de una labor que también se conoce esta labor, a los que pretendemos llegar en próximas ediciones. El trabajo de los bolilllos, normalmente, siempre se ha hecho en las casas, en el ámbito de lo privado… Nunca se ha sacado esta labor a la calle. La idea era sacarla a la calle, acercar a la gente a este oficio tradicional de Mágina y que conozca esta labor, que se está perdiendo con los años… La idea es decorar las plazas de nuestros pueblos, para, también darle color a esta Navidad que se presenta tan descolorida, por el tema de la pandemia…”.

Algunos de los trabajos elaborados por el taller de bolillos de Jódar, en los árboles y el balcón principal del Ayuntamiento de Jódar / Antonio Plaza

Desde el propio Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Jódar hemos hablado con una de las monitoras del taller de bolillos, Antonia Carmona, que nos explicaba todos los trabajos que se pueden realizar con esta técnica, “… Se pueden hacer muchas cosas, blusas, chalecos, chaquetas, faldas, abanicos, pañuelos… En el centro, de mayores, mantenemos el taller desde el año 2.005… Todos los trabajos se han realizado en la casa de cada una, para adornar los árboles y el balcón del Ayuntamiento… Le hemos dedicado muchas horas, pero siempre de forma voluntaria…”.

Desde Torres hemos hablado con María Viedma, de la Asociación Flor de Bolillo, apostando para que este tipo de labores no se pierdan, “… Esto es una cosa que no se debería de perder, ni los bolillos, ni las manualidades. En estos pueblos, donde no hay muchas alternativas para las mujeres, esto nos sirve de mucho, para todo. Para salir y relacionarnos. Nosotras, en Torres, llevamos haciéndolo 15 años… Empezamos de la nada y hemos realizado muchos encuentros de bolillos, tanto aquí en Torres, como en otros pueblos…”

En La Guardia las labores han corrido a cargo de la Asociación de Mujeres ’21 de Marzo’, hemos hablado con Fernanda Jurado, monitora del taller de bolillos, una asociación en la que participan mujeres de todas las edades, “… Desde las más mayores hasta mujeres de 24 o 25 años. Las más jóvenes empiezan desde cero, desde la nada, con todas las dudas, pensando que no son capaces. Pero cuando les explico un poquito todas se sorprenden de lo que son capaces de hacer… Yo con la satisfacción y la ilusión de ver como la gente joven hacen cosas que hacíamos antiguamente…”.

Grupo de bolilleras de Bedmar / ADR Sierra Mágina

También hemos hablado con Dolores Troyano de la Asociación de Bolilleras ‘Isabel Reyes’, destacaba que con esta iniciativa se ha hecho más llevadero el periodo de confinamiento, sin poder salir de casa, “… Como no podemos reunirnos, como siempre lo hacíamos los martes y los jueves, con esta iniciativa nos hemos ilusionado… Vamos a exponer trabajos con colores muy vivos y se va a ver muy distinto, pero muy bonito, muy alegre… Con distintas formas geométricas y las colgaduras de los árboles, con estrellas y motivos de Navidad…”.

Grupo de bolilleras de Jódar, durante una de sus sesiones, hace meses / CPAPM de Jódar

Por último, también hemos hablado con la monitora del Taller de Pintura del CPAPM de Jódar, M.ª Carmen Sánchez, que nos explicaba en que ha consistido su colaboración. Lo hemos hecho, prácticamente, cuando estaban, todas las participantes, procediendo a la colocación en la Plaza del Ayuntamiento“… Nosotros en el taller trabajamos la pintura en tela… Hemos reproducido tiras con las letras y los logos de Sierra Mágina… Todos los trabajos lo han realizado individualmente en el domicilio de cada colaborador, puesto que todavía no se han podido incorporar al taller en el propio, CPAPM de Jódar, por las medidas de seguridad por la pandemia…”.