La encargada de gestionar la crisis de las residencias en Madrid niega que la Comunidad le pagara nada

La encargada de la gestión sanitaria de las residencias en lo peor de la primera ola en la Comunidad de Madrid ha relatado este viernes en la comisión de investigación cómo actuaba sin tener experiencia previa alguna. Encarnación Burgueño, que fue contratada para ese cargo sin contar con esa experiencia, ha explicado, entre otras cosas, cómo iba al banco a pedir dinero para los proveedores con un papel que le daba otra persona.

Burgueño, hija de un influyente asesor de Ayuso para la pandemia, ha afirmado que ella no cobró nada, que fue la Comunidad de Madrid quien requirió sus servicios sin contrato de por medio. "Yo lo que firmé, me lo firmó el doctor Mur para pasárselo yo al banco, era que el banco me adelantaba a mí los importes, yo pasaba la factura", ha dicho, aclarando después que "además no iba a cobrar comisión, porque veía que era un servicio más que un negocio."

Según ha señalado, el Gobierno regional se comprometía a pagar las nóminas de la empresa que colaboraba con ella poniendo ambulancias y nueve trabajadores sanitarios, junto los gastos fijos y variables. Encarnación Burgueño se iba al banco con un papel firmado por el entonces era responsable de la Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur.

La elección de Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, a quien se considera uno de los padres de la privatización de la sanidad en Madrid, para ser una de las más destacadas gestoras de la crisis de las residencias -en lo que se llamó la 'Operación bicho'- fue especialmente polémico por su nula experiencia en esta materia. La Comunidad le asignó la medicalización de las residencias en lo peor de la primera ola. Según publicó en abril El País, Burgueño había sido en los años anteriores jefa de ventas de Telepizza, trabajadora de una inmobiliaria y teleoperadora.

Poco después se conocieron los mensajes que la propia Burgueño enviaba a sus trabajadores. "Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿el curro que habéis hecho? En una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a ser los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid", les decía entre otras cosas. En esos audios también manifestaba que se estaba cumpliendo su sueño, trabajar en el ámbito de la gestión sociosanitaria y tener su propia empresa, a pesar de que nunca había trabajado en este campo. Burgueño ha reconocido en la Asamblea que sigue soñando con trabajar en este ámbito porque se considera "muy preparada para tratar a las personas mayores como se merecen".

"Yo ayudo a las personas mayores"

En su comparecencia en la comisión de la Asamblea este viernes, Burgueño ha negado que el Ejecutivo regional le concediera la responsabilidad de medicalizar las residencias por ser la hija de Antonio Burgueño, el destacado asesor de Ayuso antes referido. Preguntada acerca de si acostumbra a prestar sus servicios sin ningún tipo de contrato, Burgueño ha respondido que ella solo se encargó de "ayudar a las personas".

Ante los cuestionamientos por su falta de experiencia, ha asegurado que ella es autónoma y que tiene formación, aunque no ha dicho que la tenga en materia sociosanitaria. "Yo he gestionado muchísimas cosas, he ayudado a la gente", se ha justificado, "yo ayudo a las personas mayores."

El PP la felicita por su labor

Durante la llamada "Operación bicho", así la bautizó Burgueño, fallecieron alrededor de 3.000 ancianos en las residencias en 10 días, según todas las estimaciones. La gestión de esas dos semanas críticas ha acumulado las críticas de la oposición, pero el Partido Popular ha querido reconocer en la comparecencia de Burgueño la labor que desempeñó. El portavoz del PP en esta comisión ha trasladado a la compareciente su "reconocimiento" por el trabajo que realizó esos días.