Els pressuposts del Govern augmenten a 101,6 milions d'euros la despesa territorialitzada a Menorca

Els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021 augmenten la despesa territorialitzada a Menorca fins els 101,6 milions d’euros, 2,4 milions més que enguany. L’increment correspon principalment a les inversions provinents de les conselleries del Govern de les Illes Balears i de les empreses i entitats del sector públic autonòmic. Les inversions creixen en 4,2 milions, en un 12%, fins els 39 milions, prop de la meitat de la quantia global de la despesa territorialitzada a l’illa. De la xifra total, el Consell insular rep una aportació de 48,2 milions, en aplicació de la Llei de finançament dels consells, a través dels pressuposts autonòmics per a l’any vinent.

El Govern ha presentat aquest divendres els nous comptes autonòmics -actualment en fase de tramitació parlamentària- al Consell de Menorca i a agents socials i econòmics de l’illa. La presidenta del Consell, Susana Mora, i la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern, Rosario Sánchez, han comparegut en roda de premsa juntament amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, la consellera d’Agricultura, Alimentació i Pesca, Mae de la Concha, i el director de Pressuposts, Joan Ignasi Morey.

Els 101,6 milions d’euros destinats a Menorca de la despesa territorialitzada dels pressuposts autonòmics per a 2021 representen un increment de 2,4 milions, del 2,4%, respecte dels comptes per a 2020. Les inversions representen prop de la meitat d’aquesta despesa i es situen en 39 milions, i assoleixen un major augment, de 4,2 milions, un 12% més que enguany. D’aquestes inversions, 13,7 milions corresponen a les que provenen del sector públic administratiu (Administració general CAIB, Servei de Salut i ATIB) i altres 25,3 milions a les empreses del sector públic instrumental de la CAIB.

En relació a les inversions, en matèria de polítiques d’habitatge públic, es preveu la construcció de 77 nous habitatges de protecció oficial que es començaran el 2021. El conseller Marc Pons ha remarcat en aquest sentit que és una aposta ferma i decidida per augmentar el parc d’habitatge públic, amb 168 HPO en construcció en dos anys a Menorca.

Pel que fa a les infraestructures portuàries, des de Ports IB s’invertiran 11,1 milions el 2021 a Menorca, per millorar i optimitzar el funcionament i el servei dels ports. Es construirà una escala que comunicarà el moll amb l’aparcament al port interior de Ciutadella; es rehabilitarà el pont de la Colarsega; s’executarà la fase dos de la reforma integral del Port de Fornells i s’actuarà en l’optimització d’amarraments dels Ducs d’Alba.

En relació a la millora de les infraestructures educatives, es preveuen diverses actuacions, com el nou centre FP Estació Marítima Ciutadella, la reforma de l’edifici de la Sala Augusta del Conservatori de Menorca i diverses reformes de millora a l’IES Josep Miquel Guàrdia, l’IES Cap de Llevant, el CEIP Mª de Deu del Carme de Maó, l’IES Cap de Llevant i de l’IES Pasqual Calbó i el CEIP Francesc d’Albranca.

A l’àmbit sanitari, Salut continua avançant en projectes essencials com les tasques de condicionament de l’interior de l’hospital Verge del Toro (Maó), per a convertir-ho en hospital sociosanitari, i altres actuacions. I pel que fa als serveis socials, els pressuposts reserven diferents partides per als nous equipaments de les residències d'Es Castell i Maó i reforma i ampliació de la residència Sant Lluís.

Les inversions en matèria mediambiental, de la seva banda, inclouen partides per a les diverses depuradores, així com obra nova, i per a la nova estació de bombament d’aigües residuals a es Migjorn Gran, i actuacions a la depuradora Ciutadella Nord, la dessaladora de Ciutadella, la prova pilot d’infiltració d’aigües depurades a l’aqüífer de Sant Lluís o la redacció de la conducció de la dessaladora de Ciutadella.

Els pressuposts autonòmics també preveuen partides per a la millora de l’eficiència energètica, com les subvencions per inversions en autoconsum i energies renovables per a administracions públiques, el projecte d’inversió de seguiment i control del Canvi Climàtic i Accions PIMA Adapta Costas i de suport al comerç, com les inversions per a la millora dels mercats municipals.

Quant a les inversions des de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, cal destacar-ne les ajudes del Fogaiba destinades a despeses de funcionament i millora d'inversions a escorxadors, que sumen un total de 150.000 euros. En total, es calcula que l'ens públic destinarà uns 10 milions d'euros en total en ajudes a Menorca, dels quals 5 procedeixen de la PAC i 5 més del PDR i d'ajudes de l'Estat.



La consellera Mae De la Concha també ha recordat que el projecte de regadius sostenibles amb aigües regenerades per a les Balears suposarà a Menorca una inversió prevista en obres d'uns 6,8 milions d'euros entre 2021 i 2023, per a modernitzar les infraestructures de reg agrari entre Ciutadella i Es Mercadal.

Pel que fa a la cultura, el patrimoni i la igualtat, els pressuposts preveuen partides a la Fundació Menorquina de l’Òpera, la Fundació Teatre Principal de Maó, la Fundació Enciclopèdia de Menorca, el Consorci Museu Militar de Menorca, activitats culturals i una subvenció de l’IB-DONA a la Cambra de Comerç de Menorca.