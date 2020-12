Pedro Almodóvar: "En tiempos tan difíciles es maravilloso que festivales como el Aguilar apoyen los cortos"

El director Pedro Almodóvar recibe hoy viernes el premio Águila de Oro en la sesión de apertura del Aguilar Film Festival, un certamen que celebrará su trigésimo segunda edición del 4 al 13 de diciembre en formato íntegramente telemático. El cineasta manchego logra el galardón como reconocimiento a toda su trayectoria profesional y de manera muy especial por la aportación que para el mundo del cortometraje ha supuesto La voz humana, obra que fue estrenada en el festival de Venecia y que el pasado mes de octubre llegó a 111 salas comerciales de nuestro país.

En un vídeo que será emitido esta noche, en el transcurso de la sesión inaugural del certamen, Pedro Almodóvar señala que "no os imagináis lo orgulloso que me siento con este Águila de Oro. Para mí es como si premiarais toda mi carrera, porque empecé haciendo cortos en Súper 8 en los años setenta y he terminado este año haciendo de nuevo un cortometraje, La voz humana, del cual estoy muy contento. No ya tanto en cuanto a la calidad, sino en cómo me he sentido durante el rodaje.".

Almodóvar, el cineasta español más reconocido a nivel internacional, reivindicó el cortometraje como un espacio de libertad y de creatividad para los cineastas: "Al hacer un corto uno se siente mucho más libre que cuando hace un largometraje porque no tienes compromiso con nada, excepto contigo mismo y con lo que has querido soñar. Yo por eso le aconsejo a todos los futuros directores y a los jóvenes que se ejerciten haciendo cortos, para mí han sido la única escuela".

Respecto al Aguilar Film Festival, el certamen que ha reconocido su excepcional trayectoria, Almodóvar añadió que "quiero agradecer que exista el festival. En tiempos tan difíciles para el cine es maravilloso que festivales como el Aguilar Film Festival apoyen los cortometrajes. Os doy las gracias en mi nombre, pero sobre todo en el nombre de los cineastas del futuro".

Trayectoria profesional

Nació en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) en 1949, Almodóvar se trasladó a Madrid a los 18 años con la intención de desarrollar su universo artístico. En los años ochenta, sumergido en plena movida madrileña, comenzó a interpretar pequeños papeles de teatro con el grupo Los Goliardos, al tiempo que formaba un celebrado dúo de punk irreverente junto a Fabio McNamara y hacía sus incursiones en la literatura a través de diversos géneros.

Con su primera cámara Súper 8 rodó once cortometrajes, debutando en la dirección en 1978 con Salomé. En 1980 dirigió su primer largometraje, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, obra que supuso el inicio de una trayectoria en imparable ascensión y tras la que llegaron títulos como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984) o Matador (1985).

En 1986 crea junto a su hermano Agustín su propia productora, El Deseo, un sello con el que alumbrará sus siguientes obras, películas imprescindibles que lo convirtieron en un referente del cine español a nivel internacional. Esos trabajos fueron La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1987, nominada al Oscar a mejor película en lengua extranjera), Átame (1989) y Tacones lejanos (1990). En el transcurso de los años noventa, su filmografía fue creciendo con títulos como Kika (1993), La flor de mi secreto (1995) o Carne trémula (1997).

Sin embargo, fue su siguiente propuesta, Todo sobre mi madre (1999), la que terminó por consagrarle a nivel mundial, al conseguir con esta obra numerosos premios y reconocimientos, entre los que destaca el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Pocos años más tarde recibiría su segundo Oscar con su siguiente película, Hable con ella (2002), en este caso al mejor guion. Sus obras posteriores fueron La mala educación (2004), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Los amantes pasajeros (2013) y Julieta (2016).

Su último largometraje hasta el momento, Dolor y gloria (2019), ha sido una obra celebrada de forma unánime por público y crítica. En ella, Almodóvar desnuda su propio pasado ante el espectador y crea un relato que fue reconocido con siete premios Goya, incluyendo los de mejor película y director. A todos los galardones ya citados Almodóvar suma gran cantidad de premios, como el Príncipe de Asturias de las Artes (2006), el de Caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa (1997) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998). Además, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Harvard en 2009 y por la de Oxford en 2016.

Autor de una filmografía indispensable, capaz de moverse entre la provocación más irreverente y la intimidad más sensible, pasando por la excepcional recreación del universo femenino, Almodóvar es desde hace tiempo un referente de la cultura de nuestro país. Sus creaciones, dotadas de una estética exquisita e inconfundible, van también indisolublemente emparejadas a las mejores interpretaciones de algunos de los principales actores españoles, como Carmen Maura, Victoria Abril, Antonio Banderas o Penélope Cruz.