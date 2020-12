"El mayor riesgo de morirnos lo trae juntarnos con los nuestros": la reflexión de una médica ante la Navidad

A poco más de 15 días para la Navidad, los mensajes que apelan a la responsabilidad y cordura se multiplican. Uno de ellos lo firma Marta Nonide, médico del SAMU en Asturias, que a través de su página en Facebook 'RCP desde mi cole' ha buscado concienciar a los adultos para explicar a los niños que estas Navidades no serán como las demás.

"En mi intento de educar a mis hijos, trato de explicarles que las cosas no siempre son como ellos desearían que fueran. No siempre podrán realizar los planes previstos. Aunque lloren. Claro que cuesta, pero les enseño a aceptarlo y a buscar un plan alternativo. Se supone que los adultos tenemos controlado ese sistema de aceptación de las frustraciones y búsqueda de plan alternativo, no? Pues no. Y aquí llega el COVID-19 para sacarnos los colores", inicia el texto

"Aquí estamos los adultos, frustrados y enrabietados como niños pequeños. Es que la Navidad es importantísima. Si no me junto con los míos me muero", apunta como una reflexión típica. "Pues en estos momentos, el mayor riesgo de morirnos de verdad lo trae justamente el juntarnos con los nuestros. Y a quienes estamos poniendo en riesgo es a los nuestros. A las personas que más queremos", relata con dureza.

"Es que nos merecemos que se levante la mano en Navidad, después del año tan duro que hemos pasado. Ese concepto del "me lo merezco" es peligrosísimo. Es un concepto infantil ("me merezco un regalo porque me porté bien"). Y sería genial si siempre se pudiera obtener lo deseado. Pero una cosa es merecer algo y otra muy distinta es identificar lo que me merezco con lo que deseo. Y además estar convencido de que voy a obtenerlo. Porque ahí es donde aparecen los sentimiento de injusticia y de rabia, y los comportamientos reactivos "para castigar al culpable" de que no lo haya obtenido. Y la realidad no funciona así. A la realidad le importa un pito mi reacción", detalla.

La médico se hace varias preguntas. "¿Algún padre se merece que al final de una larga lucha contra el cáncer se le muera su hijo?, ¿Alguna persona se merece tener un ictus incapacitante justo cuando se acaba de jubilar?, ¿Algún joven se merece morir de muerte súbita a los 24 años?, ¿Algún niño se merece que sus padres mueran en un accidente de tráfico?" y la respuesta es clara. "Casi todos se portaban bien, amaban a sus seres queridos, estudiaban o trabajaban al máximo, eran buenas personas...no se merecían otra cosa que felicidad. Pero estas cosas pasan a diario", lamenta.

Sobre el virus, afirma que "tenemos delante un bicho desconocido y cabrón" y añade las enfermedades que tanto ella como sus compañeros han visto causadas por el COVID-19. "Neumonías bilaterales fulminantes, infartos cardíacos, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, miocarditis severa (inflamación del músculo cardíaco), trombos pulmonares fulminantes que causan muerte súbita, parálisis de cuerdas vocales, parálisis de piernas y brazos, pérdidas de memoria, meningitis y encefalitis, con convulsiones, ceguera o disminución de la visión, vértigos y zumbidos en los oídos, problemas de coagulación en dedos, microrroturas de fibras musculares con dolores y cansancio extremo, y a veces con problemas de riñón", y añade que "seguro que hay más. Y esto solo en Asturias".

Ella ha pasado el virus y, por ello, concluye apuntando que "creemos que merecemos pasar una Navidad en familia. Lo deseamos muchísimo. Y seguro que lo merecemos. Pero la vida, y el COVID-19, no nos aseguran que nos vayan a dar lo que merecemos. Y quizá nos toque algo que nos haga lamentar para siempre esa confianza en lo que merecíamos. Igual es momento de demostrar a nuestros hijos con el ejemplo que hay veces en las que, por mucho que nos merezcamos algo no siempre lo vamos a poder tener. Y que si los planes se tuercen, hay que aceptarlo con resignación y buscar un plan alternativo. Vamos a tener unas Navidades diferentes, no deseadas y no merecidas. Pero podemos intentar que sean lo mejor que puedan llegar a ser. De una forma segura para TODOS. Para que cuando podamos juntarnos de nuevo, TODOS, vivos y sanos, las siguientes Navidades sean maravillosas".