El Villarreal choca contra un muro

Villarreal y Elche empataron sin goles en La Cerámica en un encuentro muy intenso, pero de pocas ocasiones, en el que el conjunto ilicitano maniató a los locales, que nunca estuvieron cómodos.



En la primera mitad, la iniciativa del Villarreal no dio de sí lo suficiente como para abrir brecha ante el Elche, mientras que en la segunda, tras los cambios, fue más incisivo y al Elche le tocó defenderse, aunque siempre que pudo lo hizo con el balón.



El partido fue muy táctico desde el principio. El Villarreal trataba de llevar la iniciativa y tenía el balón, pero no encontraba la forma de acercarse a la meta de Edgar Badía. Sólo en un par de faltas se aproximó a la meta del equipo ilicitano.



Enfrente, el Elche se posicionó perfectamente en defensa, trató siempre de salir con el balón controlado y lo consiguió en muchas ocasiones, aunque sin capacidad de llegada al área de Asenjo, que apenas tuvo la oportunidad de intervenir.



Aunque al Elche le costaba llegar, se jugaba más a lo que quería el conjunto ilicitano que a lo que pretendía el Villarreal, que se encontraba con muchas dificultades para encontrar opciones de peligro.



Los centrocampistas de banda del Elche, Josan y Fidel, se situaban en defensa prácticamente a la altura de la línea de cuatro y los hombres del Unai Emery no tenían recursos para superar el entramado defensivo de los hombres de Jorge Almirón.



En este contexto, el Villarreal introdujo dos cambios en el descanso para ganar el profundidad. Kubo y Alcácer entraron por Baena y Chukwueze y el equipo local lo acusó favorablemente.



Los cambios dieron una cierta vitalidad al Villarreal, pero el partido seguía denso, sin llegadas a puerta por parte de ningún equipo y con el Elche más cómodo que su oponente a pesar de que se jugaba algo más cerca de su meta que en el primer tiempo.



El partido había variado poco respecto al primer periodo. Los matices estaban en el mayor dominio del Villarreal, pero ambos periodos mantenían en común la falta de llegada del Elche y la ausencia de ocasiones de gol.



La primera opción de gol tras la reanudación llegó en un potente y colocado disparo de Gerard Moreno (m.71) y poco después Edgar Badía hizo una gran parada a remate de Kubo.



Poco a poco el dominio del conjunto castellonense se intensificó, por lo que el Elche le tocó defenderse con menos fútbol y más intensidad. Así, Pau Torres remató con timidez de cabeza al larguero, pero el Villarreal no hizo méritos suficientes para ganar ante un rival que sí mereció la igualada.