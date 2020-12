0-0. La UD Ibiza firma tablas en Orihuela

La UD Ibiza ha cedido los primeros puntos de la temporada, aunque ha podido inclinar el choque a su favor en la segunda parte con un par de oportunidades claras para llevarse el triunfo. Pero esta vez el goleador Davo no ha estado tan certero en la definición en las acciones más claras de los visitantes. El conjunto de Juan Carlos Carcedo ha apostado en Los Arcos por un fútbol práctico, esperando su momento, pero sin querer asumir riesgos. En un choque con muchas fases de igualdad sobre el terreno de juego, lo más positivo es que apenas ha sufrido en defensa, ha dejado sensación de equipo poderoso y ha estado más cerca de la victoria ante un rival directo en la lucha por las plazas de fase de ascenso con el que mantiene la diferencia de siete puntos.

Carcedo está demostrando que es poco amigo de los experimentos no le gusta tocar nada de lo que funciona. Portero y los cuatro defensas son intocables. Tampoco hay cambio alguno en la medular. La opción de Kike López como extremo derecho, también le ha convencido, así que solo tiene quebraderos de cabeza para elegir al 9 y al segundo punta. Este domingo lo tenía más fácil por las lesiones de Ekain, que todo apunta que será baja hasta 2021 y de Castel. De esta manera, volvían a la titularidad a Davo y a Rodado.

El choque arrancó igualado y sin aproximaciones a las áreas. Chechu en un lanzamiento de falta para los locales y Rodado con un disparo desde la frontal fueron los primeros en probar fortuna. El Ibiza dada sensación de peligro y estuvo cerca del gol en un remate de Rubén tras una falta botada por Javi Lara a la que respondió el portero Leandro.

Las jugadas a balón parado eran la principal herramienta del Orihuela siempre con Chechu como lanzador , pero Germán se mostraba seguro bajo palos.

El equilibrio en el juego se mantuvo durante todo el primer tiempo, el Orihuela no dejaba huecos atrás y al Ibiza le costaba generar peligro, con poco protagonismo para sus delanteros o los futbolistas más desequilibrantes del medio campo que apenas aparecieron. No hubo grandes sustos en las porterías y se llegó al descanso sin goles.

Pero en el segundo tiempo el Ibiza salió decidido a por el triunfo, tras un primer intento local lo probó Kike López con buena respuesta de Leandro, Davo se encontró con el palo en la acción más clara ibicenca y Javi Pérez no encontró portería en su remate desde la frontal. Buscaba el gol la UD y el técnico local no lo vio claro por lo que introdujo de golpe tres cambios para intentar devolver el equilibrio al juego con la entrada de Toché, Brian y Gelabert. En la otra portería una gran maniobra de Chechu, la mayor amenaza del Orihuela, acabó con un remate demasiado cruzado en la mejor ocasión local.

Carcedo buscó más desequilibrio por los extremos sentando a los 64 minutos a Lara y Kike y dando entrada a Cirio e Ilyas que había sido decisivo la pasada semana.

Davo volvió a estar cerca del gol en otra buena ocasión ibicenca que salvó Olmedo en línea de gol en el minuto 72. Eran los mejores momentos visitantes con un Ibiza que buscaba la victoria y tenía ocasiones mientras el Orihuela seguía moviendo el banquillo con un cuarto cambio y a medida que pasaban los minutos parecía dar por bueno el empate.

Lo intentaba el Ibiza, aunque Carcedo buscó músculo en la recta final quitando a Rodado para dar entrada a Sibo para fortalecer el centro del campo.

Nadie quiso asumir demasiados riesgos en los últimos minutos, aunque con más cambios, juego en el medio campo y algún tímido acercamiento local, sin llegadas con peligro de la UD. El marcador no se movió y el Ibiza dio por buenas las tablas. No se puede ganar siempre, pero lo importante es no perder.