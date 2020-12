El Yeclano Deportivo no termina de despegar arropado por su afición

La Constitución abrió sus puertas al público con aforo limitado en un plan de contigencia para acoger a casi 1.000 personas en el derbi entre Yeclano y UCAM Murcia. Duelo de extremos entre unos azulgranas, actuales colistas, y los universitarios que ocupan la primera plaza.

En el lado local se cayó Luis Castillo de la convocatoria por lesión, en el cuadro universitario se incluyó la novedad de Adri León en el 'once'. En esta ocasión, Salmerón salió con cuatro atrás, con Johan y Viti abiertos en costados y un centro del campo más compensado para buscar espacios entre Xemi, Tropi y el propio León en la medular.

Al Yeclano se le notó con otro halo, más enérgico yendo a por la bola con el empuje del público. No falto la tradicional Canción del Abuelo, algó que llenó de intensidad a un equipo muy necesitado de puntos y a un Karim en el ataque que sumó no solo en el juego ofensivo directo, sino que se ofreció al desmarque para crear muchos problemas a los universitarios en el inicio.

Salvo un tímido disparo de Aketxe que se fue al lateral de la red y algún balón colgado al área defendida por Gianni, el UCAM no generó excesivo peligro fruto de un gran atropello en la última fase del campo. Tampoco lo hizo en esta fase el Yeclano. Ambos equipos llegaron al descanso con empate a cero y todo por decidir.

En la segunda mitad salió fuerte el UCAM y en el minuto seis la tuvo muy clara Aketxe para meter un mano a mano con el portero azulgrana. El ariete vasco acabó perdiendo fuelle en los metros finales y se desequilibró sin llegar a conectar con la pelota en última instancia. Sí lo hizo unos minutos después en el 15, otra jugada similar del delantero, que esta vez sí pudo golpear y cruzar al palo opuesto de Gianni.

En transición empezó entonces a dormirse el Yeclano, que anduvo lento en la creación de juego, muy limitado sin encontrar sus habituales bandas en un gran marcaje posicional del equipo dirigido por Salmerón.

La siguiente bofetada universitaria fue cuando quedaban 15 minutos para el final del partido. Un saque de esquina de Viti con una defensa en zona muy floja del Yeclano y remate de Josete de cabeza prácticamente delante del portero sin que nadie saliese a su paso. El UCAM puso el 2-0 cuando los azulgranas mostraban más actitud para ir a por el empate y esto supuso el mazazo definitivo para acabar con la moral de los de Sandroni.

No funcionó la entrada de Tonete en el césped al filo del final, tampoco la de Iker Torre. Aunque los del Altiplano empujaron, las piernas y la calidad no daba para más delante de un equipo bien plantado. Salmerón, por su parte, introdujo a Alberto Fernández, Admonio, Rafa de Vicente y Mustafá, una clara intención de cerrar el partido cuanto antes incluso buscando aumentar la renta. El dominio murciano era total y absoluto, aunque el Yeclano no se daba por vencido.

La afición empujó, pero no era suficiente y el colegiado pitó el final. Como siempre, las gradas de La Constitución fueron ejemplares hasta en el último suspiro y Sandroni invitó a sus jugadores a quedarse más tiempo en el césped para estar cerca de su gente. El UCAM, gracias a esta victoria se proclamó campeón de invierno.