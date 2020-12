"Cambiaron la ley para que usemos mascarillas de peor calidad": así habla una enfermera con COVID-19

La pandemia ha servido para que muchos sanitarios busquen una forma de desahogo en redes sociales. Algunos, simplemente, lo han seguido utilizando como su canal habitual de comunicación aunque, en este caso, también ha sido una herramienta para expresar sus sentimientos.

Es el caso de Carolina Samalea, enfermera en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que afirma sentirse "agotada" y no se refiere solo a lo físico porque se ha contagiado del virus sino también al aspecto mental. "Nos creíamos algo importante. Cuando salí hace casi 20 años de la escuela de Enfermería pensé que era una profesión maravillosa que me permitiría cuidar a la gente. Como amaba y amo tanto mi profesión, pensaba que el respeto del resto de la gente hacia ella iba a ser el mismo que yo le tenía", comienza su vídeo.

Carolina se muestra muy crítica en su publicación. "Vivimos en una sociedad infantilizada, superficial, completamente pequeña, con unos valores basados en conseguir ir a un bar o una fiesta, poder celebrar las Navidades como concepto superfluo y abusrdo. Esa es la sociedad en la que me toca desempeñar mi labor", ha relatado.

Dado que la sociedad ya ha demostrado su inmadurez, mi propuesta para estas Navidades “diferentes”... Cancelar las navidades. Va a ser un p*to desmadre, no tengo duda alguna... pic.twitter.com/gSq898njOa — Carolina Samalea (@enferevolucion) December 3, 2020

También hay tirón de orejas para su propio sector. Habla de "sistema corrompido donde algunas enfermeras trabajan a pie de cama y otras tienen cargos 'políticos' que se desvinculan totalmente de los sentimientos. Una siente desaliento cuando observa que no hay líderes a los que seguir si no que hay 'líderes' que pasan por encima de las situaciones riñendom, imponiendo, dudando... Es terrible".

La profesional también opina sobre la clase política y la gestión de la pandemia. "A nivel político vivimos una época donde no existen valores, los que nos dirigen no tienen ningún valor más que el poder, no hay ningún otro ideal cuando son meros funcionarios que deberían estar ahí para que la población pudiera desarrollar su vida. Quizá en otra época si había otros ideales, ahora mismo no".

En la crítica, Carolina recuerda que "alguien nos había dicho que éramos la piedra fundamental de un sistema sanitario que era a nivel mundial el mejor. Nos lo creímos y ni por asomo somos los mejores". En el relato de lo vivido, habla de cambios de leyes en plena pandemia. "Tenemos políticos que cambiaron estándares de seguridad para que las mascarillas que pudiéramos usar ahora los profesionales no fueran las que antes cumplían los criterios, es decir, han cambiado la ley para que usemos mascarillas de peor calidad y, lógicamente, estamos enfermando todos". Y se plantea una pregunta. "¿Partiendo de esa base ¿qué confianza podemos tener en esas personas que nos deberían liderar? Ninguna. Estamos para cuidar pero necesitamos que alguien nos cuide. Nadie lo hace y si nos pueden poner bastantes piedras en el camino, alla ván", lamenta.

En la parte final del vídeo asegura que "emocionalmente estamos arrasados y va a pasarnos una factura terrorífica. Estamos luchando en una batalla con cepillos de dientes". Por último una crítica a algunos medios de comunicación. "Transmiten unos valores a las personas que luego acuden a los hospitales de manera irascible tratándonos cada vez peor. El otro día tuve una conversación con una persona que consideraba que nosotros en los hospitales seleccionamos a los pacientes por edades y los dejamos morirse", concluye.